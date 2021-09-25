【加密貨幣】中國禁止交易加密貨幣　人行：所有相關業務均屬違法

內地政府向來打壓比特幣產業，人行本周五（24 日）宣布，所有涉及加密貨幣的金融交易都屬「非法」，並嚴禁境外交易所向境內居民提供相關服務。

人銀在網路上發布通知稱：「所有虛擬貨幣相關交易，都屬非法金融活動」，違法者將追究刑事責任。這份通知嚴格禁止所有涉及加密貨幣的金融活動，諸如加密貨幣的兌換、買賣、發行融資以及衍生品交易等活動。

人行指出，「近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。」

除了中國境內以外，人行還嚴格禁止境外加密貨幣交易所透過網路，向中國境內的居民提供服務。

加密貨幣周五重挫，比特幣跌逾9%，以太幣跌逾12%，美國最大虛擬貨幣交易平台 Coinbase (COIN) 跌 2.39%。

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编辑：李勝男