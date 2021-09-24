【電子消費券】Mira Place商場食買玩加碼優惠　高達200%現金券回贈

第二期電子消費券於10月1日發放，Mira Place商場將於10月3日、10日及17日一連三個星期天推出「好玩好賞星期天」，送出最高200%現金券回贈獎賞。但顧客需以指定電子消費模式於任何商戶消費滿500元送價值700至1000元的限定商場及商戶禮券組合，回贈獎賞最高可達200%。



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換領方法：顧客須於推廣日當日先到Mira Place 2 禮賓部登記及換領「消費獎賞換領券」，於券上列明的領取期內，前往Mira Place 1禮賓部憑券領取有關禮券組合。

組合 內容 總值(港元) 10月3日限定之禮券組合 HK$100商場現金券5張及價值HK$200的指定商戶禮券乙套 700 10月10日限定之禮券組合 HK$100商場現金券3張及價值HK$500的指定商戶禮券乙套 800 10月17日限定之禮券組合 HK$100商場現金券5張及價值HK$500的指定商戶禮券乙套 1000

要注意的是，到禮賓部登記時，須出示同一持卡人之有關機印發票及相關電子簽賬存根（簽賬時間必須為有效推廣日期的早上11時正至晚上10時正及簽賬存根須列明所使用的指定電子消費模式）。



另外，由10月1日上午10時開始，Mira eShop網上商店舉行一連７天的限時快閃優惠，包括低至57折The Mira Hong Kong酒店優惠及米芝蓮推介翠亨邨套餐。



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同時，於10月1日至12月31日推出旅遊折扣優惠。市民以指定電子消費模式We Chat Pay HK 或 Alipay HK於美麗華旅遊門市報名參加2022年6月30日前出發之歐洲旅行團，每人即減1,000元。於12月31日前以WeChat Pay HK 或 Alipay HK於門市報名參加12月31日前出發 (指定日子) 之郵輪公海遊，每艙房可獲50元優惠。



編輯：梁巧恩



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