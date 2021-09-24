【海航債務】海航陳峰、CEO譚向東涉嫌違法犯罪　9個月由債務重組到股權被清零

海航集團發通告，接到海南公安機關通知，海航集團有限公司董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。海航集團及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。

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2018年，海航原董事長王健意外離世，陳峰便接手掌管海航，起用兒子陳曉峰出任海航集團CEO，侄子陳超為首席投資管，並由買買買，到2019年底，已賣走3000億資產。

2020年3月，海南省海航集團聯合工作組進駐，市場關注資金缺口及債務情況。

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到今年1月，海航持續的債務問題未解決，陳峰落選新一屆海航集團黨委委員。1月29日海航集團發布聲明指，收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，主要內容為：相關債權人因我集團不能清償到期債務，申請法院對集團破產重整。集團將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。

9月18日，南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛主持召開2021年度第39周安全生產經營例會，集團高管、海航航空及各事業部經營團隊、重點企業主要負責人、各體系業務骨幹、一線特業員工代表近2000人參會。

會上，顧剛宣布：（一）陳峰（包括慈航基金會）、老股東團隊等人的股權全部清零。（二）海航被拆分成四大板塊。航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊，各自由新的實控人股東帶領前行，相互完全獨立，確保各板塊各自回歸主業、健康發展。

時隔6日，董事長陳峰、首席執行官譚向東被依法採取強制措施。

記者：譚志偉