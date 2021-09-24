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【可持續發展】新世界夥拍城大 加速實現2050年淨零碳排放 實現碳中和為目標

環球政經 20:43 2021/09/24

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新世界發展有限公司與香港城市大學合作，加速實現集團於2030年前實踐科學基礎減量目標（Science Based Targets）及2050年達致淨零碳排放的目標，以響應香港政府的環保目標。

【消費著數】星巴克50週年 凡買任何手調飲品 即可獲贈限量版可重用杯 【下一頁

是次新世界發展與城大能源及環境學院合作，雙方將在高效節能設計、可再生能源、低隱含碳排放之建築材料、廢物管理、排放交易及身心健康等領域上，共同開發淨零碳相關技術，並提供實現研究構思的試點機會。新世界發展一直有透過行動逐步應對氣候變化，以提高集團在業務營運及資產方面的氣候變化抵禦能力。集團全力支持氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures,「TCFD」），以及響應由聯合國發起的「Business Ambition for 1.5°C」聯署運動，設定目標協助全球暖化升幅控制在工業時代前水平攝氏1.5度以內。

【周末好去處】香港首個車仔展明於D2 Place登場 舉辦一連兩日 更有限量車款現身 (多圖) 【下一頁

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新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛表示，集團致力為社會大眾及所有持份者創造共享價值（Creating Shared Value, CSV）。透過與城大的策略性合作，新世界發展與城大將共同開創嶄新科技以應對氣候變化，務求為下一代創造更可持續的未來。而香港城市大學能源及環境學院院長兼講座教授陳澤強教授補充，城大致力創新研究，並以實現碳中和經濟轉型為目標。是次計劃很高興能與新世界發展合作研發技術，推動建築及工程業更積極應用淨零碳創新方案。

 

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

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責任編輯：羅浩濂

碳中和 經濟 新世界 香港城市大學 香港 鄭志剛 氣候暖化 可持續發展

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