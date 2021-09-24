【精明裝修】10大照明規劃 簡單改變家居氛圍

燈光一直而來都是家居中最容易被人忽視的，大部分人都認為，只要在每個房間的天花板安裝1至2個LED燈泡，就能輕鬆解決家庭的照明問題。但事實上，燈光不僅單純具備照明的功能，還能為家庭營造不同的氣氛。一般而言，照明設備的規劃，不外乎光源、燈具及安置地點3大考量。燈泡散發出來的光綫質與量；燈具的外觀、光線、方向與散佈密度；如何將燈具安裝在最合適的位置，並搭配各式各樣的照明產品都成各項考慮指標。今期《精明裝修》就教各位讀者做好燈光規劃，增添家居的氣氛和情調。

1. 需求不同 所用的燈具都各有不同

假若戶主想家居呈現出類似白晝的自然光綫，可以選擇在天花板上懸掛吊燈、在地板安裝落地燈或在桌上放置座枱燈。如果戶主想特別強調空間的某個區域，最好選擇水晶分枝吊燈，其光線的折射效果可以表現多樣性的立體感。

2. 為角落製造小量光綫

假若想讓家居的每個角落都有少量光綫，戶主可以在桌上安裝座枱燈，或在角落的適當位置，擺上一株植物。另外，除了落地燈、座枱燈等外加式燈具外，裝設嵌入式的筒燈或壁燈，也是為角落製造小量光綫的方法之一。

3. 利用不同光源 改變空間視野

只有光綫具有方向性時，才會產生光影，所以戶主可以透過燈具來改變空間的觀感。如果戶主希望家居視野能變得寬闊，可以利用間接與反射的燈光，讓光線自然折射。假如戶主希望家居環境在視覺上看似變得狹窄，可以使用向下投射照明，如座枱燈、落地燈或懸吊較低的吊燈，使其距離與地面接近，這就能收窄空間視野，飽和其家居張力。

4. 使用不同燈具 創造出不同風格

在選擇任何燈具前，謹記要與屋內的風格相符。如果戶主想營造簡約風格或現代風格，可以選擇使用螢光燈或鹵素燈，呈現冷調的潔淨感。假若戶主想營造華麗、優雅的古典風格，復古燭台和分枝吊燈最適合不過。

5. 使用調光器 隨時改變家居氣氛

在家中增加照明設備的調光器開關，可以隨時針對環境的需要，調控空間的氣氛。如果能搭幾種不同類型的主燈，呈現家居的空間效果將會更佳，另外，使用不同種類的燈罩，也能展現出像調光器般的功能。

*內容節錄自724期《iMoney》Focus。

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責任編輯：羅浩濂