  • 29°C
香港時間 : 2021924日 (五) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【精明裝修】10大照明規劃 簡單改變家居氛圍

理財智慧 20:27 2021/09/24

分享：

燈光一直而來都是家居中最容易被人忽視的，大部分人都認為，只要在每個房間的天花板安裝1至2個LED燈泡，就能輕鬆解決家庭的照明問題。但事實上，燈光不僅單純具備照明的功能，還能為家庭營造不同的氣氛。一般而言，照明設備的規劃，不外乎光源、燈具及安置地點3大考量。燈泡散發出來的光綫質與量；燈具的外觀、光線、方向與散佈密度；如何將燈具安裝在最合適的位置，並搭配各式各樣的照明產品都成各項考慮指標。今期《精明裝修》就教各位讀者做好燈光規劃，增添家居的氣氛和情調。

1. 需求不同 所用的燈具都各有不同

假若戶主想家居呈現出類似白晝的自然光綫，可以選擇在天花板上懸掛吊燈、在地板安裝落地燈或在桌上放置座枱燈。如果戶主想特別強調空間的某個區域，最好選擇水晶分枝吊燈，其光線的折射效果可以表現多樣性的立體感。

2. 為角落製造小量光綫

假若想讓家居的每個角落都有少量光綫，戶主可以在桌上安裝座枱燈，或在角落的適當位置，擺上一株植物。另外，除了落地燈、座枱燈等外加式燈具外，裝設嵌入式的筒燈或壁燈，也是為角落製造小量光綫的方法之一。

3. 利用不同光源 改變空間視野

只有光綫具有方向性時，才會產生光影，所以戶主可以透過燈具來改變空間的觀感。如果戶主希望家居視野能變得寬闊，可以利用間接與反射的燈光，讓光線自然折射。假如戶主希望家居環境在視覺上看似變得狹窄，可以使用向下投射照明，如座枱燈、落地燈或懸吊較低的吊燈，使其距離與地面接近，這就能收窄空間視野，飽和其家居張力。

4. 使用不同燈具 創造出不同風格

在選擇任何燈具前，謹記要與屋內的風格相符。如果戶主想營造簡約風格或現代風格，可以選擇使用螢光燈或鹵素燈，呈現冷調的潔淨感。假若戶主想營造華麗、優雅的古典風格，復古燭台和分枝吊燈最適合不過。

5. 使用調光器 隨時改變家居氣氛

在家中增加照明設備的調光器開關，可以隨時針對環境的需要，調控空間的氣氛。如果能搭幾種不同類型的主燈，呈現家居的空間效果將會更佳，另外，使用不同種類的燈罩，也能展現出像調光器般的功能。

*內容節錄自724期《iMoney》Focus。

 

【室內設計】綠置居麗翠苑「大翻新」 一家三口花50萬裝修385呎 全屋貫徹輕法式風格 織藤家具滲出殖民地色彩

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【精明裝修】簽訂合約有保障 10大合約事項要注意 【下一頁

 

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

設計 香港 產品 家居 裝修設計 家具

上一篇文章

【可持續發展】新世界夥拍城大 加速實現2050年淨零碳排放 實現碳中和為目標

下一篇文章

【加密貨幣】Twitter推出打賞功能　允許以比特幣支付
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光