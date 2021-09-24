  • 29°C
香港時間 : 2021924日 (五) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】憂政府出招調控樓市　譽．港灣業主大劈85萬沽貨　創同類單位近一年低價

股樓投資 20:05 2021/09/24

分享：

近日港股勢弱，市場又傳出眾多不明朗因素，影響部分業主持貨信心，個別原先叫價強硬的業主態度亦軟化，果斷減價務求盡快沽出單位。美聯物業黃森傑表示，股市波動，有業主擔心政府施政報告有機會出招調控樓市，決定減價沽售譽．港灣2房戶，單位以995萬元成交，為同類單位近1年首度低於千萬元。

成交單位為譽．港灣6座低層G室，實用面積525平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，向西，望內園，吸引外區客睇樓1次即承接，據悉，單位原叫價1,080萬元，減價85萬以995萬元成交，折合實用呎價約18,952元。

據了解，原業主於2011年1月斥資470萬元購得，是次轉手帳面獲利525萬元，升值112%。

延伸閱讀︰【單位圖輯】屯門上源洋房示範屋　2,707呎意式設計大宅有幾豪？【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映︰【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【二手樓價】對樓市有信心　連價都不講　花676萬買開放式單位
今日
【二手樓價】對樓市有信心　連價都不講　花676萬買開放式單位
【二手樓價】太古城單位裝修欠奉　業主果斷低市價出售套現
今日
【二手樓價】太古城單位裝修欠奉　業主果斷低市價出售套現
【單位圖輯】屯門上源洋房示範屋　2,707呎意式設計大宅有幾豪？
今日
【單位圖輯】屯門上源洋房示範屋　2,707呎意式設計大宅有幾豪？

你可能感興趣

【二手樓價】對樓市有信心　連價都不講　花676萬買開放式單位
今日 17:48
【二手樓價】對樓市有信心　連價都不講　花676萬買開放式單位
【二手樓價】太古城單位裝修欠奉　業主果斷低市價出售套現
今日 20:02
【二手樓價】太古城單位裝修欠奉　業主果斷低市價出售套現
【單位圖輯】屯門上源洋房示範屋　2,707呎意式設計大宅有幾豪？
今日 19:34
【單位圖輯】屯門上源洋房示範屋　2,707呎意式設計大宅有幾豪？
譽‧港灣 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【周末好去處】香港首個車仔展明於D2 Place登場 舉辦一連兩日 更有限量車款現身 (多圖)

下一篇文章

【二手樓價】太古城單位裝修欠奉　業主果斷低市價出售套現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光