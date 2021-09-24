【樓市現象】憂政府出招調控樓市　譽．港灣業主大劈85萬沽貨　創同類單位近一年低價

近日港股勢弱，市場又傳出眾多不明朗因素，影響部分業主持貨信心，個別原先叫價強硬的業主態度亦軟化，果斷減價務求盡快沽出單位。美聯物業黃森傑表示，股市波動，有業主擔心政府施政報告有機會出招調控樓市，決定減價沽售譽．港灣2房戶，單位以995萬元成交，為同類單位近1年首度低於千萬元。

成交單位為譽．港灣6座低層G室，實用面積525平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，向西，望內園，吸引外區客睇樓1次即承接，據悉，單位原叫價1,080萬元，減價85萬以995萬元成交，折合實用呎價約18,952元。

據了解，原業主於2011年1月斥資470萬元購得，是次轉手帳面獲利525萬元，升值112%。

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