【消費著數】星巴克50週年 凡買任何手調飲品 即可獲贈限量版可重用杯

每個早上手握一杯咖啡，已經成為了不少香港人的日常，但透過咖啡因再拾精神的同時，亦有製造了大量垃圾。適逢星巴克50週年，星巴克舉行贈送限量版星巴克杯活動，鼓勵顧客減少使用一次性飲品杯。

香港及澳門星巴克將於9月28日 （星期二）推出活動，顧客凡購買任何手調飲品，不論是細杯、中杯或大杯裝，都即可獲贈50 週年限量版可重用星巴克杯乙個。於分店購買飲品或透過網上訂購後，於分店領取飲品，均會獲贈。

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這次活動是星巴克首次於全球推廣可重用的環保概念，其他亞太地區，包括柬埔寨、印尼、印度、韓國、馬來西亞、新加坡及台灣亦有參與。而日本、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲及加勒比海的星巴克分店亦會從本週起相繼作出推廣，鼓勵顧客減少使用即棄杯。

星巴克亦鼓勵顧客於下次到訪分店時，使用所獲贈的可重用星巴克杯，以獲享港幣4元的自攜隨行杯折扣優惠，並讓可重用杯具成爲日常體驗星巴克的一部分，以行動長遠支持可持續發展。

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責任編輯：鍾倩婷