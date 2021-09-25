【Youtube】YouTube向高級會員開放測試　影片下載功能支援離線觀看

YouTube一直有為YouTube Premium高級用戶提供影片下載功能，惟僅限App版本。YouTube近日宣布，目前正向YouTube Premium高級會員開放測試新功能，為PC用戶提供網頁版影片下載功能，並支援離線觀看。

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據外媒報道，在該功能下，YouTube Premium用戶在YouTube網頁下載的影片影片解像度可達1080p。並且將不會儲存在硬碟中，僅儲存在YouTube網頁版選單中的「已下載的內容」内。

該新功能將適用於Google Chrome、Edge 及 Opera 瀏覽器，目前不支援 Safari 及 Firefox。並可支援 Windows、MacOS 和 Chrome 作業系統。

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各位YouTube高級會員，可以由即日起至10月19日前，於YouTube 首頁左下角的「測試新功能」中找出「透過瀏覽器下載影片」，並點選立即試用即可。

責任編輯：何子澄