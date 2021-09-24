【單位圖輯】屯門上源洋房示範屋　2,707呎意式設計大宅有幾豪？

萬科香港發展項目「Le Pont 上源」洋房系列The Manor by Le Pont推出示範洋房，是次開放作為示範屋的單位為25號洋房Premium House，實用面積2,707平方呎，屬四套房設計，連971平方呎花園及500平方呎天台。

示範屋室內以意大利生活格調為設計靈感，整體佈局參照意式當代風格，選材用料上更採用意大利品牌遊艇甲板的胡桃木色調，配合凸顯意國工匠獨特氣派的傢俬擺設，締造品味家居。設計師亦將一樓的家庭室精心打造成咖啡閣，住戶可在此品嘗馥郁咖啡，體驗意國自然優尚的生活模式。

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資料顯示，The Manor by Le Pont位處「Le Pont 上源」獨立一隅，共設30間獨立洋房，當中包括27間Premium House及3間罕有Executive House。其中27間Premium House實用面積介乎2,707平方呎至2,762平方呎，設前後花園，四套房戶型設計，適合各類型大家庭；3間面積最大的Executive House，則採五套房設計，實用面積達4,860平方呎，專設泳池及私家升降機。發展商表示，自推出以來，The Manor by Le Pont已售出19間，合共套現逾10億元。

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