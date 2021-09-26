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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】在職返工可以環球旅行:唔識俄文去俄國聽俄文歌劇

名人薈萃 08:32 2021/09/26

分享：

 

好多年前，Flora Rabbit已想分享遊記，一直想分享《在職返工可以環球旅遊》，只要每年去幾個新的地方，幾年後可以去好多地方。最高峰既時候，Flora Rabbit 一年可以去5-6 次旅行。但近年喜歡去長途旅行，減少短途旅行。長途旅行至少7-12天才稱得上長途旅行。

 

本來2020 年2 月計劃到俄羅斯貝爾加湖及西伯利亞，最後因疫情泡湯了。 今次就介紹去俄羅斯《唔識俄文去俄國》，而且我哋仲係聖彼得堡聽俄文歌劇。

莫斯科金環小鎮，是經典的古城巡禮，8個古城環形而成，稱為金環

 

攻略:

當年適逢中秋節加國慶，請4日去10天。機票是1 月訂國泰機票，10月飛。本身經多哈去俄羅斯，最後經杜拜去俄羅斯。

傍晚黃昏的莫斯科金環小鎮

最喜歡俄國的城市- 金環小鎮, Suzal

俄羅斯金環小鎮又稱大金環線、金環古城（俄語：Золото́е кольцо́），是一條從莫斯科出發，前往其東北方數座古老城鎮，繞一圈後返回莫斯科的歷史文化旅遊路線。金環小鎮幅蓋莫斯科州、弗拉基米爾州、伊萬諾沃州、科斯特羅馬州和雅羅斯拉夫爾州。

莫斯科金環小鎮，是經典的古城巡禮，8個古城環形而成，稱為金環，每個古城都各自有漂亮的洋蔥頭跟歷史故事。筆者記得到達金環小鎮已經是傍晚黃昏，所有店舖已關上，餐廳只有伏特加同薯仔，只飲伏特加同薯仔做晚餐。

 

 

唔識俄文聽俄文歌劇

歌劇院St. Petersburg Opera 建於18世紀早期，並於1870年重建。當地人看歌劇沒有dress up，大家也穿得很casual

我的10天行程主要是莫斯科加聖彼得堡，我是坐夜火車由莫斯科到聖彼得堡，到達聖彼得堡即買了當天晚上俄文的歌劇，此俄文歌劇非常地道，觀眾主要是俄羅斯人，但我可以透過動作明白俄文歌劇的意思。此劇的名字是Lucia Di Lammemur，而歌劇院St. Petersburg Opera 建於18世紀早期，並於1870年重建。當地人看歌劇沒有dress up，大家也穿得很casual。而我們天氣非常寒冷，穿羽絨好似雪人。

 

俄羅斯比我想像中安全，街上有好心人幫我地拎人拎行李，俾多左錢提我地比多左，跌左頸巾提我執返。問路時，我們問英文，佢會用俄文同身體語言同我解釋。只係Metro 見過一個可能是扒手跟住我地上車。只要自己小心，俄羅斯合適自由行，而且匯率非常抵!

聖彼得堡街頭上見到很多俄羅斯人在畫油畫寫生

如果將來再去俄羅斯，我想去搭西伯利亞鐵路了。

下次有機會介紹旅行經歷！

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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