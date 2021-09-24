  • 29°C
香港時間 : 2021924日 (五) 21:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】香港首個車仔展明於D2 Place登場 舉辦一連兩日 更有限量車款現身 (多圖)

理財智慧 20:11 2021/09/24

分享：

由香港模型車資訊平台《手推車》負責舉辦的「香港車仔展2021」，於9月25日及26日在D2 Place ONE舉行，是次展覽為全港最大型車仔主題市集，展覽有包括香港原創品牌在內等25個品牌參與，展覽有逾百款首發新模型車、場景和人偶登場，當中亦有限量車款發售。

《手推車》創辦人李鑒泉表示，「香港車仔展2021」凝聚不同模型車及相關品牌，為他們爭取更多的曝光機會，讓市民大眾開始認識模型車，以協助香港品牌走出去。李鑒泉笑言，自己因為熱愛模型車才會舉辦此展覽。他續說，與D2 Place合作將有助增加受眾群，再加上他們對香港原創設計的支持，相信能擦出新火花。

「香港車仔展2021」是香港首個以車仔為主題的市集，當中包括國際知名的Hot Wheels、Matchbox、Majorette、MINI GT及Schuco，香港原創品牌包括Tarmac Works，POP RACE、ERA Car、BM Creations、Model 1、MCE Mall、Superbcar，另有澳門品牌INNO64及內地品牌拓意、Dorlop亦將展出他們最新模具及新作，現場同時會發售會場限定及特別版產品。

    點擊圖片放大
    +30
    +29

 

【消費著數】星巴克50週年 凡買任何手調飲品 即可獲贈限量版可重用杯 【下一頁

【麥當勞優惠】 萬眾期待脆香雞翼強勢回歸 1蚊嘆全新無糖可口可樂 【下一頁

 

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

經濟 好去處 D2 place 展覽 市集 香港

上一篇文章

【加密貨幣】Twitter推出打賞功能　允許以比特幣支付

下一篇文章

【樓市現象】憂政府出招調控樓市　譽．港灣業主大劈85萬沽貨　創同類單位近一年低價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光