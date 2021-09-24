【周末好去處】香港首個車仔展明於D2 Place登場 舉辦一連兩日 更有限量車款現身 (多圖)

由香港模型車資訊平台《手推車》負責舉辦的「香港車仔展2021」，於9月25日及26日在D2 Place ONE舉行，是次展覽為全港最大型車仔主題市集，展覽有包括香港原創品牌在內等25個品牌參與，展覽有逾百款首發新模型車、場景和人偶登場，當中亦有限量車款發售。

《手推車》創辦人李鑒泉表示，「香港車仔展2021」凝聚不同模型車及相關品牌，為他們爭取更多的曝光機會，讓市民大眾開始認識模型車，以協助香港品牌走出去。李鑒泉笑言，自己因為熱愛模型車才會舉辦此展覽。他續說，與D2 Place合作將有助增加受眾群，再加上他們對香港原創設計的支持，相信能擦出新火花。

「香港車仔展2021」是香港首個以車仔為主題的市集，當中包括國際知名的Hot Wheels、Matchbox、Majorette、MINI GT及Schuco，香港原創品牌包括Tarmac Works，POP RACE、ERA Car、BM Creations、Model 1、MCE Mall、Superbcar，另有澳門品牌INNO64及內地品牌拓意、Dorlop亦將展出他們最新模具及新作，現場同時會發售會場限定及特別版產品。

▼ 點擊圖片放大 +30 +29

【消費著數】星巴克50週年 凡買任何手調飲品 即可獲贈限量版可重用杯 【下一頁】

【麥當勞優惠】 萬眾期待脆香雞翼強勢回歸 1蚊嘆全新無糖可口可樂 【下一頁】

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂