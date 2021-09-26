【山地悠遊人生@iM網欄】偽旅遊真「獵豔」-有比較才會產生忌妒和痛苦（2）

▲ 古巴地圖藝術品 ▲ Cayo Coco 和Cayo Guillermo是古巴的渡假勝地

海明威在1939年至1960年間定居古巴， 在這段期間寫下多本聞名於世的作品，其中最為人熟悉的著作「 老人與海」，故事描述古巴的一名老漁夫，連續84天沒釣到半條魚 後，在第85天一條大魚上鉤，並與之搏鬥兩天兩夜， 終於拉到船邊，魚獲立刻引來一群鯊魚前來搶奪， 他雖拚盡全力殺死了鯊魚，但那條大魚已經被啃光了， 剩下一副魚骨頭。哈瓦那多個景點串連的「海明威之路」 重點介紹海明威當年在古巴的點點滴滴， 吸引源源不絕的遊客前往古巴朝聖，撑起古巴三分之一的旅遊業。

▲ 這是民宿老闆的女兒，媽媽才19歲，已經有三個小孩子，老闆是個70幾歲的外國老頭 ▲ 這位優雅的民宿老闆娘獨居，四個兒女全都逃到歐洲和美國了

遊客在古巴住宿有三種選擇，民宿、旅館、 還有三餐和飲料全包的海灘度假酒店。對古巴人來說， 經營有執照的民宿收入可觀，視乎房間大小和設備， 房間大部分都有空調及浴室，還會提供浴巾。一般民宿租金約每人、 每晚$10- $30美元。另外提供早餐$5美元，晚餐$10美元， 還轉賣旅遊套餐。民宿的老闆每月、每間房間需支付給政府$200 美元的稅金。到達哈瓦那的第一個晚上，民宿的主人是個19歲的女 孩，已經生了3個小孩，她的丈夫是個70幾歲的外國老頭， 就是說她未成年已經懷孕。 第二天我換了家民宿，老闆娘獨居， 四個兒女全都逃到歐洲和美國了。

▲ 島上有一個國際機場，很多航班從加拿大和歐洲直達Cayo Coco ▲ 小島Cayo Coco，但每次進出都必須要檢查乘客的護照 ▲ 小島Cayo Coco唯一對外交通，是一條長37公里的橋，的士單程80美元

聽說Cayo Coco是個天堂般的小島，特想去看一下，經過多次轉折， 長途巴士、的士、三輪車等等，終於到達最近的城市Moron， 到達後才發現，要進島不是那麼容易的。 Cayo Coco 和Cayo Guillermo是古巴的渡假勝地，小小的島上有10幾家渡假 村，提供5000間房，島上有一個國際機場， 很多航班從加拿大和歐洲直達Cayo Coco，海灘度假區的房間只需$100美元就可以包三餐和酒精 飲料任喝。遊客飛到島上後就不會踏出渡假村半步。 這小島唯一對外交通連接，是一條長37公里的橋，的士單程80美 元，必須有許可證的的士才可以進出Cayo Coco，但每次進出都必須要檢查乘客的護照，只有酒店住客、 員工或預約了酒店的餐廳才可以進出小島。

▲ 兩個義大利男人開車去Cayo Coco ▲ 海灘度假區的房間只需$100美元就可以包三餐和酒精飲料任喝，遊客飛到島上後就不會踏出渡假村半步 ▲ Cayo Coco是個天堂般的小島，古巴的渡假勝地

伴遊

無計可施之下只好在Moron找了一家民宿住下來， 就在晚餐時間，兩個六十多、七十歲的義大利男人， 拖著兩個很漂亮年輕的小姐走進餐廳。 這兩位姑娘是所謂的伴遊女郎。聊了幾句， 義大利男人說他們明天會自駕去Cayo Coco，可以帶上我。第二天坐著他們的車一起去，海灘超美， 可到處充斥著歐洲來的遊客，其中很多挺著大肚腩的老男人， 他們是來獵艷的，年輕貌美的古巴姑娘就是他們的獵物。

▲ 這位漂亮年輕的姑娘是所謂的伴遊女郎 ▲ 後面兩個六十多、七十歲的義大利男人來古巴獵艷。穿白色衣服的是幫歐洲男人介紹伴遊女郎的 ▲ 在古巴幾十美元甚至一些小禮物就能得到年輕姑娘或小伙子的胴體

在古巴想找個伴遊女郎太容易了，計程車司機， 酒店的侍應生都會積極地推薦姑娘。 花很少的錢就能找到一個當地年輕姑娘伴遊，

這些姑娘大多是心甘情願地成為別人的獵物， 在成為這些歐洲老男人的伴遊期間， 老男人都會帶她們入住五星酒店，並送她們禮物。如果相處愉快， 就會成為固定「男朋友」，每年來「渡假」一、兩次， 每次住一個月，她們希望有朝一日西方男人把她們帶出古巴。 運氣好遇到出手大方的「男朋友」，會送她們車子和房子。

也有些歐洲老年婦女來這裡獵艷，她們的目標是年輕的小夥子。 在古巴幾十美元甚至一些小禮物就能得到年輕姑娘或小伙子的胴體， 有些家庭更鼓勵自己的孩子從事伴遊這個行業。但大多數女人， 耗盡青春周旋在不同的「男朋友」之間，最終拖著幾個小孩， 然後被拋棄。就像海明威筆下的老人所釣的魚獲， 經過一番搏鬥掙扎，可能剩下一堆魚骨頭。