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【加密貨幣】Twitter推出打賞功能　允許以比特幣支付

環球政經 20:25 2021/09/24

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Twitter（TWTR）在周四（23日）宣布，其打賞功能「Tips」，將允許用戶使用比特幣支付，不過現時只限iOS 用戶使用，預計在未來幾周內於Android系統推出。

【加密貨幣】SEC主席：穩定幣是撲克籌碼　強調監管的重要性　【下一頁

這該功能允許用戶連接第三方應用程式，如Cash App、Patreon、Venmo等，或利用一種建立在比特幣閃電網路的支付應用程式Strike，打賞位置設於用戶個人簡介的右上角，用戶只要透過簡單幾個步驟就能輕鬆付款，讓用戶能更方便支持喜歡的創作者。創作內容貨幣化主管克勞福德（Esther Crawford）強調Twitter不會收取任何服務費。又稱該功能是希望為每名用戶提供獲得報酬的途徑，而數碼貨幣可鼓勵更多人參與，以及幫助人們跨境匯款，並儘可能減少不便 。

Twitter早在今年5月已開始測試相關功能，但一直只限於測試階段。這是首次在全球範圍內推出。該公司還為一些創作者提供名為「Super Follows」的訂閱功能，讓他們可以向其他用戶收取獨家內容的費用。

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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