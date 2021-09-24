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【香港初創】數碼港培育智能眼鏡初創MAD Gaze　奪2021「創客中國」全球賽冠軍

科技 19:14 2021/09/24

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2021「創客中國」國際中小企業創新創業大賽全球總決賽上周五 (9月17日) 於廣州順利舉行，最終由數碼港初創MAD Gaze憑智能眼鏡技術勇奪總冠軍。（數碼港提供圖片）

數碼港初創MAD Gaze憑智能眼鏡技術，在「創客中國」國際中小企業創新創業大賽(下稱「創客中國」)全球總決賽上獲取總冠軍。是繼2018年由香港代表獲得全球總冠軍後，再次由香港的項目獲得冠軍。

MAD Gaze自2013年開發智能眼鏡，針對性解決傳統智能眼鏡行業痛點，提供大量應用程式供個人用戶及企業用家使用，應付日常生活、工作及娛樂需要，成為全球唯一能打開消費者個人用戶端市場的AR眼镜。產品已覆蓋全球50個國家，其品牌知名度在歐美日韓等地與日俱增，並建立了一個擁有數千位開發者的生態圈。MAD Gaze品牌總監繆卓羚表示：

一直十分看好大灣區市場，深信國家政策將有利AR 技術普及化及智能眼鏡的落地應用，而國內公司亦有豐富資源及跨渠道平台，有助我們建構更蓬勃生態圈及產業鏈。單於8月中旬舉行的『創客中國』香港分站賽已助我們促成了近10個意向融資的對接洽談，相信勝出總決賽帶來的支援進一步助力我們於大灣區的發展，以及推進5G及XR項目的創新及應用。

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「創客中國」是一年一度的國家級面向世界的全球性創新創業大賽，由國家工信部中國中小企業發展促進中心主辦，在全球各地徵集有意進軍中國市場的創新科技企業參加，並在各個賽區進行分站賽選拔代表出戰。今年全球三個分站賽區共有18個國家及地區共236個隊伍參賽，最後選出九間入總決賽，當中包括三個香港項目。

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最後由專營AR智能眼鏡的數碼港初創MAD Gaze奪冠，香港城市大學HKTech300項目之一I2Cool(創冷科技)則以用於建築的新型節能環保制冷塗層技術奪得亞軍、季軍由韓國Ommo Technologies憑藉新型定位跟蹤技術拿下。

編輯：梁巧恩

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