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【科技一周回顧】iPhone 13系列開賣　炒價最高達$15000　微軟發布Surface系列硬件設備

科技 14:00 2021/09/25

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【微軟新品】微軟Surface Duo 2登場　支援5G網絡+5.8吋雙屏幕設計　下月正式發售

近年市場興起可摺疊設備，備受用戶關注的微軟（Microsoft）第二代Surface Duo 2雙屏幕設備，終於在本週登場。Surface Duo 2外觀延續上一代設計，設有5.8吋雙屏幕，屏幕可同步運作，該機採用全新鉸鏈設計，展開後屏幕達至8.3吋，支援90Hz刷新率。另外，該機搭載高通驍龍888處理器， 運行Android 11系統及支援5G，官方聲稱為市面上最薄的5G設備。

<<【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠

<<【Microsoft】照顧不同人士需要？　微軟推Surface Adaptive Kit增加手提電腦易用性

2.【加強監管】FB、Google辦事不力？　俄羅斯擬增科企罰款

俄羅斯近日加強對美國科技公司的監管，頻頻推出新措施。綜合外電報道，俄羅斯通信監管機構Roskomnadzor最新指出，拒絕刪除「在俄羅斯被判定為非法的內容」的公司，可能面臨更高額罰款，佔當地年營收額達5%至20%。

3.【Google】吸引收費電視客群？　Google TV擬加入有廣告的免費頻道

Google 看準不少觀眾願意以廣告換取內容，計劃在 Google TV 上加入有 30 秒廣告的免費頻道，吸引其他收費電視的客群。據外媒《Protocol》報導，Google 已經向多間免費、有廣告的串流電視頻道洽談，將他們的服務預載至旗下的智能電視系統。這些免費串流頻道的播放方式與傳統電視台相似，在節目之間設有廣告時段。

4.【iPhone 13】iPhone 13系列正式開賣！天峰藍Pro Max版本炒價最高賺$1400

蘋果（Apple）新一代iPhone 13系列今（24日）正式發售，今早Apple store門店已有不少人排隊取機，其他手機店鋪亦有人流出現。有手機店主更表示，今年iPhone手機炒價利潤較以往高，當中iPhone 13 Pro Max天峰藍版本最受消費者歡迎，炒價逾1,000港元！

<<【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩　攝力大增拍出電影感（有片+多圖）

<<【iPhone 13】各大電訊商推iPhone 13系列上台計劃吸客　一文看清優惠詳情

<<【蘋果iPad】蘋果新iPad、iPad mini周五開賣　實試Touch ID、Center Stage功能

責任編輯：李寶如

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移動裝置 5G 電視台 廣告 iPhone 13 串流 Google 港元 Microsoft 俄羅斯

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