  • 30°C
香港時間 : 2021924日 (五) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】 美元債持有人指未如期收息 又傳內地當局不會出手救 恒大股價再跌逾一成

股樓投資 19:09 2021/09/24

分享：

中國恒大（03333）債務危機仍未脫困，雖然周四（23日）恒大指如期付境內債券到期利息，但據外媒引述消息報道，周四仍有一筆8,350萬美元債券到期支付利息，涉8,350萬美元，而持有相關債券的投資者，至今早（24日）仍未收到利息。恒大方面未有任何公布，令投資者感到不安，更有投資者認為收息無望。

【大行點睇】 高盛降內房評級 料未來數月內房銷售有雙位數跌幅【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

消息指，該筆債息支付現進入為期30天的寬限期。若恒大逾期支付利息，將被視為債務違約。 恒大股價周四曾反彈逾17%，周五又再因相關債務消息，加上傳出內地當局可能不會出手救，股價應聲急挫，再暴跌11.6%，收報2.36元。

同場加映: 【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

債券 經濟 恒大 中國恒大（03333） 銷售

上一篇文章

【麥當勞優惠】 萬眾期待脆香雞翼強勢回歸 1蚊嘆全新無糖可口可樂

下一篇文章

【消費券優惠】黃埔天地再次推出優惠 加碼送高達30%現金券回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活