【恒大危機】 美元債持有人指未如期收息 又傳內地當局不會出手救 恒大股價再跌逾一成

中國恒大（03333）債務危機仍未脫困，雖然周四（23日）恒大指如期付境內債券到期利息，但據外媒引述消息報道，周四仍有一筆8,350萬美元債券到期支付利息，涉8,350萬美元，而持有相關債券的投資者，至今早（24日）仍未收到利息。恒大方面未有任何公布，令投資者感到不安，更有投資者認為收息無望。

【大行點睇】 高盛降內房評級 料未來數月內房銷售有雙位數跌幅【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

消息指，該筆債息支付現進入為期30天的寬限期。若恒大逾期支付利息，將被視為債務違約。 恒大股價周四曾反彈逾17%，周五又再因相關債務消息，加上傳出內地當局可能不會出手救，股價應聲急挫，再暴跌11.6%，收報2.36元。

同場加映: 【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧