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【德國大選】富豪憂左翼陣營勝出 急將資產轉出國

環球社會熱點 19:16 2021/09/24

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德國大選將於下周日（26日）舉行，左翼陣營包括綠黨等支持度急增。有德國銀行家及稅務律師表示，當地不少百萬富翁擔心左翼政黨入閣後，將推行加稅措施，因此已開始將資產轉移到瑞士。國際清算銀行數據顯示，來自德國的瑞士銀行存款於今年首季增加近50億美元（約390億港元）。

綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲 【下一頁】

一項最新民調顯示，社會民主黨（SPD）以25%支持度，領先即將卸任的總理默克爾 （Angela Merkel）保守黨派，基督教民主聯盟多4個百分點，而綠黨支持率為17%排第三。SPD極力希望重新徵收財富稅並增加遺產稅，很大機會與極左政黨左翼黨（Die Linke） 及綠黨等政黨組成聯合政府，推行加稅措施。

有在德國執業﹑同時在瑞士有不少業務的稅務律師表示，對於德國的超級富豪來說，他們擔憂左翼主義抬頭影響他們資產，對目前政治環境保持謹慎態度。稅務律師指，有部分企業家試圖在瑞士開設公司並開始新投資，或將資產轉移至列支敦士登（Liechtenstein） 的基金。

財富管理公司 LGT Switzerland 的歐洲負責人杜塞倫 （Florian Dürselen） 表示，德國不少富翁擔心當地政治出現左傾，未來甚至有可能向德國人在海外的資產徵稅。不過，杜塞倫仍然估計，未來將有更多資產由德國轉移到瑞士。

社民黨維持領先 承諾當選加最低工資 【下一頁】

國際清算銀行（Bank for International Settlements）數據顯示，不含股票、債券或金融產品等資產，德國家庭及企業在瑞士銀行的存款於今年首季增加近 50 億美元（390億港元），達到 375 億美元（2926億港元）。

有消息人士指，德國資金仍然繼續流入瑞士，過去3個月的資產流入當地甚至高於以往平均水平。

責任編輯：郭麗明

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