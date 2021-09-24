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【互聯網監管】90年代卡通片《超人迪加》傳突遭內地平台下架　此前被指涉持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸情節

Hot Talk 19:03 2021/09/24

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【互聯網監管】90年代卡通片《超人迪加》傳突遭內地平台下架　此前被指涉持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸情節

近期內地整頓遊戲、劇集以及動畫等，有內媒指，嗶哩嗶哩（09626，簡稱B站）、騰訊視頻、愛奇藝、優酷視頻、央視頻接連下架卡通片《超人迪加》（內地譯名：迪迦奧特曼），影片已無法播放，而且評論區也被關閉，有內媒指，這次下架或與早前影片被家長舉報影片出現暴力犯罪，包括持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸有關。現時「迪迦奧特曼全網下架」登上了微博熱搜榜第一位。

25年前首播的《超人迪加》在內地大受歡迎，但今日卻被多個內地平台下架，同時下架還有《刺客伍六七 第一季》等多部動漫。有內媒分析指，這次下架很可能與幾個月前上了央視新聞的《超人迪加》被家長舉報有關，此前江蘇省消保委曾發布動畫領域侵害未成年人調查報告，報告指出21部未成年人動畫片中近半有暴力犯罪，當中包括《超人迪加》。

《超人》、《小豬佩奇》及《小馬寶莉》等被早前被指出現問題，按圖看詳情

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今年4月，江蘇省消費者權益保護委員線下訪問的1026名未成年人家長中，超八成家長呼籲嚴格把控未成年人動畫片尺度，佔比80.7%。調查指，選取的21部代表性未成年人動畫片中，有10部暴力犯罪元素較多，比較常見的暴力犯罪元素如，《超人迪加》中的持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸，內地國產卡通《熊出沒》被指角色常手持獵槍或者電鋸。

新華網同月刊出「問題多多的動畫片，是對未成年人的傷害」的評論文章，除了引述調查數據，直指面對未成年人的作品創作，其核心不僅僅是內容輸出，更重要的是精神上的滋養、呵護。

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