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【防疫概念股】開拓藥業傳產品臨床試驗結果不佳、股價曾瀉四成　董事長：假新聞很多，未見臨床治療效果不樂觀（第二版）

股市 20:06 2021/09/24

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開拓藥業曾瀉逾四成　傳新冠特效藥三期臨床試驗結果不佳

據內媒報道指，開拓藥業-B （09939） 旗下的核心產品之一的新冠特效藥普克魯胺，早前開展的III期臨床試驗結果不理想。股價今日午後暴瀉最多逾四成，低見41.5元，最終收市報51元，跌25.6%，全日成交12.29億元。

開拓藥業今日收市後舉行投資者溝通會，董事會主席兼行政總裁童友之在會議中否認試驗結果不理想的傳聞，又指目前在整個巴西臨床沒有看見治療效果不太樂觀的情況，很多新聞的消息都是假新聞，但公司不會每條負面消息都逐一回應。

童友之又指，目前巴西就普克魯胺正在開展三個臨床試驗，包括男性輕症、女性輕症以及男女重症，而針對有關臨床試驗的負面新聞，主要是公司是否有嚴格遵守批件、是否嚴格匯報死亡個案，並非針對藥物安全性有效性的質疑。公司在巴西的業務仍然如常開展。

公司本月初曾披露，已經獲得國家藥監局的批准，在中國進行普克魯胺片，擬用於治療新冠肺炎的兩項III期臨床試驗。

而今年三月，公司曾披露這一產品在巴西的臨床試驗結果，現時普克魯胺能將重症新冠患者的死亡風險降低92%。公司股價亦因而大漲，由3月初的17.32元，升至歷史新高的89元，升幅高達4倍。

（第二版更新董事長回應）

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【配股潮】開拓藥業股東折讓逾6%配售500萬股　股價跌逾5%曾穿配售價

記者：梁安琪

港股 開拓藥業－B（09939） 概念 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎

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