【iPhone 13】各大電訊商推iPhone 13系列上台計劃吸客　一文看清優惠詳情

蘋果（Apple）iPhone 13系列於今（24日）正式開售，相信有不少用戶都想入手新機，以下就為大家整理各大電訊商推出的上台買機優惠，想換新機的朋友注意喇！

＜＜【iPhone 13】iPhone 13系列正式開賣！天峰藍Pro Max版本炒價最高賺$1400

＜＜【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩 攝力大增拍出電影感（有片+多圖）

1.香港寬頻

香港寬頻推出全新iPhone 13上台計劃，用戶登記指定5G流動通訊計劃，可享超過3,600元額外月費回贈。另外亦推出「iPhone for Life」活動，恒生信用卡客戶登記指定計劃兼買iPhone 13系列，可以優惠機價及33個月免息、免手續費特低分期供款購買新機，並享有24個月後的回購價值保證。

▼ 點擊圖片放大

2.CSL

CSL Mobile旗下的CSL及1010，推出全新5G「全速無限」服務計劃。CSL服務計劃月費為198至998港元，1010的5G數據計劃為299至1,010港元。如在CSL購買iPhone 13 mini，並選用無限數據計劃上台36個月，月費可低至$106。

▼ 點擊圖片放大

3.SmarTone

恒生信用卡客戶可參與「iPhone for Life」計劃，上指定5G月費計劃及購買iPhone 13系列，以優惠機價及36個月免息、免手續費分期來購買新機。首24個月只需繳付67%機價，即減740元，在24個月後第1至21日內退回手機，可享33%機價作回購價格保證。

▼ 點擊圖片放大

4.3香港

3香港推出新5G計劃月費，每月月費為178元，可享30GB數據用量，合約期分30個月及36個月，並享有6個月免月費，選用上述計劃可以優惠價選購iPhone 13，免息月供機價152元起。另亦推出「IN3 for Life」獨家計劃，滙豐信用卡客戶獨享67折出機、回收價保證、賺取25,000易賞錢積分當錢使及額外33% 5G數據。

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：李寶如