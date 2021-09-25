【玄人‧峰語@iM網欄】腦內「圓卓會議」 透過觀賞尋找真正的自我

上期講及人對事物的判斷，很大程度是受情緒驅動，因此很多時候看不到事物的本質。人的腦袋結構非常複雜，當中有多個情緒板塊組成，包括求偶板塊、安全感板塊、求勝板塊等等。它們在大腦像組成一個「圓卓會議」，各自板塊都有自己的意見、聲音，而一個人最終的行為、思想，表現上好像經過 「理性」分析，但實情就是各板塊競爭下最終的結果決定。這也解釋了為何到面對同一事物，我們在不同時間有不同的解讀，感受，因為我們腦內的板塊們，每次面對事物時，再一次進行競爭而得出的結果。正因為原來腦內有不同板塊引伸不同的自我，那麼，那一個才是真正的自我呢? 如此說起來，好像有點玄之又玄。
舉例而言，一個人在世，同時分身不同角色：工作時作為他人的上司或下屬；回家時當上人家的爸爸及丈夫；周末時做回父母的兒子。當我們擔當不周崗位時，明明是同一個人，但所表達的行為及情感卻是不一致的，那一個才是真正的自己呢?因此，不少人會希望透過算命、九型人格、人類圖譜…..等工具，去尋找自己的真正定位。然而，不論任何方法，都只是一個客觀上的世俗定位，但仍解決不了腦內「圓卓會議」對我們的思想及行為的左右。因此，一些算命功夫上乖的前輩，最終都會在命理以上尋找另一出路(如宗教、哲學思想等)，來尋找人生的意義。
近年坊間興起「靜心」、「冥想」、「禪修」、「觀賞」等，表面上好像不同稱呼，但它們都有異曲同工之效，目的就是要訓練自己跟各種感覺(即腦內不同板塊所發出的意見及聲音)進行剝離。簡單言之，即在靜心及冥想過程中，去觀察隨時產生的各種感覺，而不是被感覺所挾持，不做感覺的奴隸。如此一來，我們便可更持平、更客觀的看待這世界的一切。好像初戀時，伴侶提點我們多穿衣服保曖，我們會視之為甜蜜的提點；反之如果是父母作出同樣的提點時，我們會視之為囉唆、煩悶。又例如工作上一個自己敬重的人作出提點，我們我視為為對方看重自己；反觀如果是職場一個敵對的人提出相同的意見，我們會視為為挑釁。由此觀之，我們面對同一客觀的情況，但卻有不同的反應，這正正就是感覺騎劫了我們的觀點，令我們戴上了有色眼鏡，作出了不持平的分析。
我之所以提出此議題，主因是近來幫人算命時，看到不少命主都是處於一個失衡狀態，明明是活得不錯的、擁有的也不少，但感覺卻如活在無間地獄之中。人只活一次，如果可以選擇，應當是選擇正面的態度，去對待所見所聞，而不是沉淪於既有的感覺令自己迷失。
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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