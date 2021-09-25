【玄人‧峰語@iM網欄】腦內「圓卓會議」 透過觀賞尋找真正的自我

上期講及人對事物的判斷，很大程度是受情緒驅動， 因此很多時候看不到事物的本質。人的腦袋結構非常複雜， 當中有多個情緒板塊組成，包括求偶板塊、安全感板塊、求勝板塊等等。它們在大腦像組成一個「圓卓會議」， 各自板塊都有自己的意見、聲音，而一個人最終的行為、思想， 表現上好像經過 「理性」分析，但實情就是各板塊競爭下最終的結果決定。 這也解釋了為何到面對同一事物，我們在不同時間有不同的解讀， 感受，因為我們腦內的板塊們，每次面對事物時， 再一次進行競爭而得出的結果。 正因為原來腦內有不同板塊引伸不同的自我，那麼， 那一個才是真正的自我呢? 如此說起來，好像有點玄之又玄。

舉例而言，一個人在世，同時分身不同角色： 工作時作為他人的上司或下屬；回家時當上人家的爸爸及丈夫； 周末時做回父母的兒子。當我們擔當不周崗位時，明明是同一個人， 但所表達的行為及情感卻是不一致的，那一個才是真正的自己呢?因 此，不少人會希望透過算命、九型人格、人類圖譜…..等工具， 去尋找自己的真正定位。然而，不論任何方法， 都只是一個客觀上的世俗定位，但仍解決不了腦內「圓卓會議」 對我們的思想及行為的左右。因此，一些算命功夫上乖的前輩， 最終都會在命理以上尋找另一出路(如宗教、哲學思想等)， 來尋找人生的意義。

近年坊間興起「靜心」、「冥想」、「禪修」、「觀賞」等， 表面上好像不同稱呼，但它們都有異曲同工之效， 目的就是要訓練自己跟各種感覺(即腦內不同板塊所發出的意見及聲 音)進行剝離。簡單言之，即在靜心及冥想過程中， 去觀察隨時產生的各種感覺，而不是被感覺所挾持， 不做感覺的奴隸。如此一來，我們便可更持平、 更客觀的看待這世界的一切。好像初戀時， 伴侶提點我們多穿衣服保曖，我們會視之為甜蜜的提點； 反之如果是父母作出同樣的提點時，我們會視之為囉唆、煩悶。 又例如工作上一個自己敬重的人作出提點， 我們我視為為對方看重自己； 反觀如果是職場一個敵對的人提出相同的意見，我們會視為為挑釁。 由此觀之，我們面對同一客觀的情況，但卻有不同的反應， 這正正就是感覺騎劫了我們的觀點，令我們戴上了有色眼鏡， 作出了不持平的分析。

我之所以提出此議題，主因是近來幫人算命時， 看到不少命主都是處於一個失衡狀態，明明是活得不錯的、 擁有的也不少，但感覺卻如活在無間地獄之中。人只活一次， 如果可以選擇，應當是選擇正面的態度，去對待所見所聞， 而不是沉淪於既有的感覺令自己迷失。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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