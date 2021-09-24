【麥當勞優惠】 萬眾期待脆香雞翼強勢回歸 1蚊嘆全新無糖可口可樂

踏入9月最後一周，麥當勞繼續推出優惠，麥當勞App於9月27日至30日一連4天，推出多張電子優惠券，優惠總值逾200元，遍佈不同時段。

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經過千呼萬喚，早前暫別兩週的脆香雞翼終於在下星期回歸麥當勞， 為迎接其強勢回歸，麥當勞App下週將推出「12元 脆香雞翼(2 件)配中汽水」優惠，讓大家回味火辣惹味的經典滋味。

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此外，一眾可樂迷熱切期待的「1元大可樂」優惠將於下週重出江湖，麥當勞夥拍可口可樂，推出1元超值優惠價，讓大家盡情暢飲全新版本Coke Zero，一嚐全新無糖可口可樂。

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而「27元歎雙層洋蔥牛飽超值套餐」亦同時登場，兩塊以百分百純牛肉製成的秘製牛肉餅配搭洋蔥粒，加上香滑雞蛋，份外味濃多層次。同時也有有多款人氣美食如麥炸雞、期間限定地獄脆辣雞腿飽及菠蘿脆辣雞腿飽，以及McCafé 魔薯系列的電子優惠券登場。

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記者：陳詠妍