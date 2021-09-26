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【裏裏外外@iM網欄】學會這幾招，行山跑步都輕鬆過人！

名人薈萃 08:01 2021/09/26

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秋高氣爽，相約朋友郊遊。不過習慣在辦公室的朋友，平時少做運動，行山也感吃力，紛紛要求我教他們熱身動作。

今次為大家介紹幾招，從頭到腳都能郁動。

Tips 1: 前後點頭，慢動作做30 次。

Tips 2: 肩膀拉高，然後快速放下，做30 次。

Tips 3: 左手放在右前膊，右手放在左後腰，然後右手放在左前膊，左手放在右後背腰，這為之一組，共做30次。手部轉換的時候，身體也會隨著轉動。

Tips 4: 雙手合十，放在胸前距離約2咁位置，然後將手向胸脊從上向下敲打，約5 分鐘。做完後感覺心情舒暢，呼吸順暢。

Tips 5: 打開雙腳，約2 尺闊，四肢伸展，然後提起左手，將整個身體伸展向右邊，停留5 秒，感覺左腳丶左腰丶左肋骨丶左手臂等拉展。之後提起右手，將整個身體延伸向左邊，停留5 秒，感覺右腳丶右腰丶右肋骨丶右手臂等伸展。這組動作做10次。

Tips 6: 打開雙腳站立，與肩同闊，然後提起腳踭，停留3 秒，返回原位後再提腳踭，停留3 秒，這動作做30 次。

朋友做完這組動作後，都覺得輕鬆自在，步行起來特別舒服，而且有健步如飛的感覺！

大家在行山前不妨邊練習這組動作，邊聽音樂。今次為大家推介Snatam Kaur 的Light of the naam-waah yantee, 非常悅耳動聽！

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

 

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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