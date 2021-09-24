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【二手樓價】太古城單位裝修欠奉　業主果斷低市價出售套現

股樓投資 20:02 2021/09/24

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港股持續弱勢，或多或少影響買家入市信心，以有「樓市寒暑表」之稱的太古城為例，本月交投減慢，至今僅錄約10宗成交，雖然整體實用呎價穩企2.1萬元水平，但有業主情願選擇平價沽貨，成交價更比網上銀行估價低12%。 

美聯物業范浩軒說，太古城盧山閣低層A室，實用面積475平方呎，兩房間隔，由於單位室內裝修欠奉，所以業主叫價較低，放盤不足一個月，即吸引長線投資客承接，並以略低於市價的800萬元易手，實用呎價約16,842元。 

據滙豐銀行網上估價資料顯示，上述單位估值為907萬元。換言之，成交價較網上銀行估價平約12%。資料顯示，原業主於2013年2月以約630萬元購入上述物業，現帳面賺約170萬元，物業期內升值約27%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 太古城

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