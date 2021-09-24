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【消費券優惠】荷里活廣場推出「繽紛消費賞」大派400萬商場優惠券

理財智慧 18:48 2021/09/24

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仲想睇多啲商場消費券優惠?荷里活廣場配合第二期消費券計劃，大派高達400萬商場購物及美食優惠券 ,讓顧客在使用電子消費券購物同時,可享商場優惠券回贈，多買多賞！

 

由10月1日至12月27日 ,每逢星期五、六、日及公眾假期，一連12星期，荷里活廣場舉行「繽紛消費賞」。顧客憑即日電子貨幣消費滿1,200元 或VIC會員憑120 VIC積分，即可換領總值200元優惠券。當中包括3張50元指定商戶購物優惠券及1張50元指定商戶美食優惠券。

    點擊圖片放大
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VIC會員優惠

而VIC會員更可享專屬優惠，會員於11月1日至12月31日期間，在場內指定食肆、服飾、美容、影音、家庭電器、工藝、家居佈置商戶，以電子貨幣消費，並成功登記的有效發票，即可賺2倍VIC會員積分及自動參加「最高消費購物賞」，有機會贏取高達5,000元商戶現金券。

 

「Blissful Christmas」泊車優惠  

駕車的顧客在11至12月期間，毋需消費，只需出示任何聖誕樹的照片，便可於星期一至四(公眾假期除外)享有1小時免費泊車優惠。

 

【消費券優惠】第二期消費券最快10月1號有得拎 信和旗下商場推出多重優惠下一頁

 

同場加映：【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

 

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責任編輯：鍾倩婷

美食 電子消費券 荷里活廣場 Plaza Hollywood

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