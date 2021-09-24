【恒大3333】恒大傳資金優先用於「保交樓」　用錢須地方政府批准

▲ 【恒大3333】中國據報對恒大資金賬戶集中管理 確保「保交樓」

繼市傳中國政府有意將中國恒大 （03333） 一拆三變國企、並要地方政府為恒大破產做準備後，據報中國當局正對恒大採取嚴格的資金管理，使用資金時要獲地方政府批准，以保障恒大順利交房。

地方政府據報收指示最後一刻方可介入恒大，成立小組維穩防動盪，看【下一頁】

圖看恒大債務、大行看法

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外電引述知情人士指，自8月起，住建部對恒大集團的項目資金賬戶進行集中管理，要求地方政府確保所有項目資金優先用於當地工程建設。消息指，資金的使用將受到嚴格限制，包括向供應商支付款項等，均要獲得當地政府的批准。



知情人士指，部分地方政府已經開始執行上述舉措；廣州市南沙區住建局將恒大陽光半島項目所有收入繳入政府托管賬戶，恒大自身無法直接支配這筆資金。

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報道指，中國地產商項目預售款均需存入專用賬戶，以避免開發商把建設資金挪作他用，監管對這類賬戶加強管理，也意味著這部分資金將被嚴格限制不能用於償付恒大的金融債權人。

外電稱，截止周五上午8時，恒大美元債的三位投資人稱尚未收到應於周四支付的利息款項。

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編輯：袁諾曦