【大行看法】DWS調低新興市場增長預測至7.3%　料中國再降RRR（附各地最新經濟預測）

▲ DWS預計，中國貨幣政策應維持寬鬆，預計存款準備金率將進一步下調。

因應不少亞洲國家的新冠肺炎確診數字仍高企，疫苗接種率滯後，變種病毒出現亦促使亞洲各國政府加速推動疫苗接種，加上北亞部分國家對疫情採取零容忍政策，導致復甦程度有限，並打擊消費者信心，DWS遂把亞洲新興市場增長預測下調至7.3%。

DWS亞太區投資總監及新興股票市場主管Sean Taylor指，互聯網、教育及房地產行業的規管進程充滿不確定性，加上7月經濟數據相對溫和，中國經濟增長放緩較預期更快實現，預期中國第三季增長將放緩，並把經濟預測由8.7%下調至8.2%。

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瑞銀財管指中國第四季經濟有下行風險，詳見【下一頁】

Taylor指，受惠於中國政府積極及針對性的財政支持、可支配收入的強勁增長、高就業率及疫苗接種率，相信經濟增長將隨著第四季消費回升而漸趨穩定，貨幣政策應維持寬鬆，預計存款準備金率將進一步下調，但基於中國監管機構對系統性風險、金融泡沫及去槓桿化等範疇取態謹慎，預計人行不會大幅減息。

股市方面，他認為，中國的監管改革行動將會有助推動更可持續和平衡的長期增長，促進創新行業的公平競爭，以及降低高槓桿行業的系統性風險，相信監管壓力料將於未來12個月持續，但由於投資者已把監管的不確定性納入考量，未來對中國股市的負面影響將減少，但該行予中國科網股「減持」評級。

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Taylor表示，相對於MSCI中國，我們更偏好A股市場，因其受監管風險的影響較小，並可能受惠於即將推出的寬鬆政策，可再生能源﹑電動車、半導體、工業自動化等受政策支持的行業符合國家發展目標，應會繼續得到政府的支持。

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