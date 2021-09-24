【全球金融中心指數】香港金融中心排名重入三甲　上海第3變第6、紐約倫敦續居首

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院最新《全球金融中心指數（GFCI 30）》報告，香港整體評分雖跌25分至716分，但上海評分下跌更多，令香港金融中心排名由第四升至第三，紐約、倫敦續居首兩位。港府發言人指，近一年多香港社會恢復安全穩定，有利吸引更多全球各地的投資者前來營商和投資，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

是次報告中，首9名金融中心的評分都較前一報告下跌，香港是次評分為716分，與第4名的新加坡僅相差1分，兩者均較上一期的評分少25分，上海跌幅達29分，被三藩市超越，跌至第6位。

報告指，亞太區金融中心評分下跌，主要反映當區金融界人士對中國發展未及以往樂觀，也反映區內經濟較快從疫情復甦的利好淡化，同一因素令北美金融中心評分相對理想。

香港以往與紐約、倫敦長居該報告前三名，但2019年香港社會事件後，香港排名一度跌至第6名。

兩大亞洲金融中心防疫策略背馳 香港禁英美人士入境、新加坡謀英美通關，可見【下一頁】

▲ GFCI30報告中，五項分項評分的排名

GFCI 30續以營商環境、人力資本、基建、金融行業發展、聲譽5大方面評分，紐約在全數5個分類評分排名第一，香港在人力資本、基建和聲譽排名第4，為較佳的分項表現，在營商環境和金融行業發展分類，香港分別排第7、5位。

若以金融各類業務劃分，香港在銀行、保險和交易表現較佳，齊齊排在三甲之列，不過香港在金融科技排名表現較遜色，僅排第7位。單以金融科技作比較，紐約、新加坡、倫敦、上海、威靈頓以至深圳排名都高於香港。

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編輯：麥德銘