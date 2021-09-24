英國燃料告急排大隊爭入油 多間加油站暫停營業

英國供應鏈面臨多個問題，包括貨車司機短缺等。英國加油站營運商警告，由於缺乏貨車司機運送燃料，部分油站燃料短缺需要關閉，不少油站出現車龍，爭相為車輛加油。貨車司機短缺亦導致英國超市供應緊張，英國官員承諾將全力應對，惟運輸行業警告貨車司機短缺短期無辦法解決。

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英國多間加油站營運商表示，部分油站出現燃料短缺情況。英國能源公司英國石油（BP）周四（23日）表示，由於貨車司機人手短缺，100間油站缺少最少1種燃料，其中數間已因短缺而被逼關閉。

埃索石油有限公司（Esso）表示，個別與連鎖超市特易購（Tesco）合營的油站受影響。英國傳媒報道，倫敦及肯特郡（Kent）部分油站周五（24日）出現排隊長龍，民眾爭先恐後開車前往加油。供應商警告，由於缺乏貨車司機將燃料從煉油廠運至油站，汽油短缺問題或進一步加劇。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，政府會竭盡全力解決大型貨車司機短缺問題。公路運輸協會（Road Haulage Association）的麥肯齊（Rod McKenzie）建議，短期可將貨車司機加入短缺職業清單，為外國司機提供季度性簽證。夏博思回應表示，政府會考慮所有選擇。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人表示，首相承認行業存在問題，但重申英國燃料有一個具彈性且強大的供應鏈，未有短缺，民眾只需像買食品一般如常購買，無需恐慌購買。

惟運輸和物流公司警告，貨車司機短缺未有即時解決方法，所有增加考試或派發簽證帶來的改變都為時已晚，無法舒緩聖誕節前的短缺情況。

英國運輸業表示，由於英國脫歐和疫情暫停新工人資格審查程序，約有2.5萬名司機返回歐洲，目前行業還需要約10萬名司機。

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責任編輯：李俊儀