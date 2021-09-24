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【大行點睇】摩通予富力地產「減持」評級　料股價要跌多三成

股樓投資 18:40 2021/09/24

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摩根大通發表研究報告，予富力地產(02777) 「減持」評級，目標價3.5元，較現價要跌多三成。

該行指鑑於富力的債務和負債規模較小，認為其資產處置應比規模較大的高負債同行有更多的時間和靈活性，惟這可能是好，亦可能是壞消息。從好的方面而言，可以較高價格出售資產，但在消極方面而言，可能意味著拖延更長時間。

該行對富力的目標價，是基於2.5倍的目標市盈率，而由於流動性風險較高，該市盈率低於同行。該股面臨的主要上行風險包括銷售額好過預期、股息勝預期，且槓桿率顯著下降。而主要的下行催化劑包括低過預期的利潤率和銷售勢頭。

 

 

【大行點睇】摩通料恒大年內仍有逾40億元利息需支付　料內房僅短暫反彈

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【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

 

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撰文 : 周兆邦

富力地產（02777） 港股

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