投資者之思：絕對正回報VS跑贏基準指數的相對回報

我們在挑選基金時常常看到該產品的收益目標顯示的是絕對回報或相對回報，究竟哪個收益目標的回報更好？ 當中兩者又有什麼分別呢？

簡單來說：

絕對回報是指該產品的目標在一段時間內，無論市場順逆，為投資者賺取到的正回報。

相對回報是指該產品的目標在一段時間內，相比其基準指數所賺取更高的回報。

複雜來說：

一般來說，絕對回報的基金經理會盡量減少與市場的關聯性，不會依賴長期的市場趨勢。他們會使用多元化的配置或金融工具來對沖掉市場風險，爭取無論在任何時候，都可以為投資者帶來正收益。但這類型基金不代表不會出現短期虧損，只是他們會更注意控制風險和回撤 （即下跌幅度）。另外，傳統的絕對回報基金非常重視波動率，年化波動率一般是相對回報基金的三份之一甚至更低；而有一些的絕對回報基金則希望可以在控制回撤的同時盡量為投資者帶來比較高的收益。

相對回報的基金管理人普遍相信，經濟增長會隨著人力資本積累、技術水平提升，以及制度環境改善而必然上升，而再配合通脹因素，股票市場將會一直被推高。既然股票市場長線看漲，短期的波動都顯得沒有太重要，再加上選股獲得比大市更佳的回報。由於要和管理人設定的基準指數比較，他們會更依賴宏觀分析 （由上而下） 或個股研究 （由下而上） 而選股。相比短期的業績，基金經理更看重能長期跑贏基準指數，如果能做到這一點，那就是一隻不錯的相對回報基金。

如何評估絕對回報的基金？

除了過往業績外，一般傳統的絕對回報基金非常重視波動率，夏普比率 （Sharpe Ratio） 或索提諾比率 （Sortino Ratio），因此投資者普遍也會使用這些指標來衡量這類基金的優劣。波動率是代表基金的風險程度，波動率越高，代表基金淨值波動越激烈，意味著基金的風險愈大。夏普比率是指投資者每承擔多一份風險，可以得到多少超額回報，這比例越高，代表基金的投資組合愈好。索提諾比率與夏普比率類似，也是愈高愈好，它使用下行波動而不是總波動來衡量基金的超額回報率。

而一些比較新型的絕對回報基金，基金管理人希望追求更高的正回報，因此不會刻意的控制其波動率，反而更注重減少市場下跌時基金的最大回撤。

如何評估相對回報的基金？

至於相對回報基金，除了過往業績外，基金經理的選股和擇時能力也是一個重要的評核指標。尤其是公募基金，他們需要在倉位長期維持在一個較高長倉水平的同時，透過優秀的選股及擇時來跑贏基準指數。雖說過往的業績不代表未來的表現，但是我們卻可以通過這個來觀察到基金經理的能力以及有否努力工作。

兩者特點比較：

實例 （最近8年基金表現比較）：

红線為某相對回報基金、紫線為某上文提及新型絕對回報基金 （主要控制市場出現風險時的基金回撤幅度）；兩者主要投資標的皆為中港股票，因此選擇灰線MSCI中國總回報為參考指數。

▲ 資料來源；彭博、中信証券

我們可以看兩隻基金的長期回報差異不大，但是當市場出現比較大的下跌風險時，該絕對回報基金的回撤大部分時候都比其他低。

兩者優劣？

兩種類型的基金其實沒有優劣之分，只是追求的投資目標不同而已。投資者應根據自己的實際需求而尋找適合自己的基金。

適合的投資者：