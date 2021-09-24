美國田納西超市槍擊案2死14傷 兇徒疑吞槍亡

美國田納西州一間連鎖超市周四（23日）發生槍擊案，槍手於超市内開槍掃射多人，導致最少2死14傷，包括槍手疑吞槍自殺身亡。警方正在調查槍手的犯案動機。

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案發於當地周四下午約一點半，田納西州孟菲斯（Memphis）以東48公里一間連鎖超市Kroger分店，當時有44名員工及不少顧客在内。

據悉，店内傳出槍聲後，部分人隨即逃至超市的冷藏庫及有鎖門的辦公室。有一名員工慌亂間更逃至屋頂，其後獲警方護送到安全地方。

美媒引述一名店内收銀員迪克森（Brignetta Dickerson）指，她在事發時與顧客一同逃往店内暗室。她指槍手其後入内開槍，射中一名員工的頭部、一名顧客的腹部及另一名員工的臉部，然後走到其他地方繼續開槍。

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美國廣播公司（ABC）表示，槍擊案造成最少2死14傷。槍手死於明顯槍傷，相信是吞槍自殺。警方表示最少有14人受傷送院，部分人傷勢非常嚴重。院方指有5人情況危殆，另外有1名傷者已經出院。

Kroger於美國全國有近2,800間分店，2019年起宣布禁止顧客攜帶槍械入店，希望避免發生槍擊案等暴力事件。警方未有透露槍手如何攜帶槍械入店，正在調查槍手的身份及行兇動機。

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責任編輯：鄭錦玲