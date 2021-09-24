【電子消費券】商場盼延續消費浪潮　一文看清各大商場最筍優惠

▲ 第二期消費券將會於10月1日發放，商場亦紛紛加碼推廣，期望第二期消費券可以延續上一浪潮。（資料圖片）

繼首輪消費券在8月份發放，帶旺本地消費氣氛後，第二期消費券將會於10月1日發放。商戶期望第二期消費券可以延續上一浪潮，商場亦紛紛加碼推廣，力圖配合消費券推動市民消費。即刻睇清各大商場優惠！

Mira Place商場



於10月3日、10日及17日一連三個星期天推出「好玩好賞星期天」，送出最高200%現金券回贈獎賞。但顧客需以指定電子消費模式於任何商戶消費滿500元送價值700至1000元的限定商場及商戶禮券組合，回贈獎賞最高可達20



荷里活廣場

由10月1日起，逢星期五、六、日及公眾假期， 一連12星期共派出總值400萬優惠券。顧客憑即日電子貨幣消費滿1,200元 或VIC會員憑120 VIC積分即可換領總值200元優惠券。【更多詳情】

新城市廣場

「電子消費券3重加倍賞」將會由10月1日開始，市民最多可獲2,600元購物消費券回贈，消費券更涵蓋超過110個商戶。消費滿20,000元的顧客，更可即獲1,200元包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券。【更多詳情】

信和集團

信和集團旗下五大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場將於9月27日至明年1月2日期間，推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」。由10月1日至11月14日，於旗下八大商場推出消費獎賞活動，顧客只需於指定商場以八達通消費滿300元，即賞50元S現金券或指定商戶現金券。【更多詳情】

責任編輯：葉泳珊