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【員工權益】美國紐約市通過法案　維護外賣外送員權益

商業 18:17 2021/09/24

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在美國紐約市議會日前通過了法案，將為外送平台的外送員制定工資透明和改善工作環境的法案，例如外送員可以在其送餐的餐廳使用廁所。

外送平台持續發展，外送員的權益也愈來愈被受到重視。在美國紐約市議會日前通過了法案，將為外送平台的外送員制定工資透明和改善工作環境的法案，例如外送員可以在其送餐的餐廳使用廁所。

Uber加拿大倡同業共設基金　為外送從業員提供彈性福利

隨著疫情爆發，帶動外賣需求增加，外送員被視為必不可少的工人，在紐約市，疫情期間則估計有65,000名外送員，惟這些被歸類為獨立承包商的工人無法獲得最低工資或加班費等福利，促使當地工人權益組織去年起推動法案。  

綜合外媒報道，美國紐約市議會在週四批准了數項保障外送員的法案，包括規範外送平台在和餐廳簽約時，必需加入條款允許外送員在拿餐時使用廁所。外送平台支付的款項也將受到監管並增加透明度，除了要求平台必需每週至少1次付薪給外送員外，也允許外送員可以設定每次送單的距離限制，並要求平台在接受訂單前，向外送員提供取餐地點、目的地以及預計的時間和距離；且必需每天通知外送員的獎金，包括小費。

美國外送平台Grubhub發言人Grant Klinzman表示，公司支持法案，且認為是個正確的做法。DoorDash發言人也稱，將繼續和相關單位合作，找出支持紐約市外送員的方法。Uber發言人則沒有發表評論。

根據美國非營利組織Worker’s Justice Project康奈爾大學勞工關係學院 (Cornell University, ILR School)合作進行的報告，紐約市外送員的時薪中位數為7.94美元，不包括小費，而紐約的最低工資為每小時15美元。該研究的數據還顯示，接受調查的外送員中有65%被拒絕進入餐廳使用廁所。 

【外送商機】英連鎖藥房Boots與Deliveroo合作　特定地區提供藥妝送貨上門服務

責任編輯：蘇穎琪

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