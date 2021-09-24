【美國議息】一文看清投資界對9月議息最新看法

▲ 一文看清投資界對9月議息最新看法

美國聯儲局於9月議息後，就收水路綫有更明確的說法，主席鮑威爾指只要就業數據「合理地好」，將很快啟動縮減買債。同時，據點陣圖顯示，更多委員預期明年將會加息。投資界普遍預期，儲局將於11月宣布縮減買債，料規模為每月150億美元，並且不會重現「縮減恐慌」的情況。

聯儲局維持利率不變、料加息步伐稍提早 未提及減債時間表，看【下一頁】

中金

中金表示，Taper的標準實際是變低了， 接下來一份 溫和修復的就業報告或已足夠推進，符合該行對儲局希望儘早開始Taper的判斷。中金認為鮑威爾的表態與該行提出的基準情形較為一致，即是儲局或於11月宣布、 12月開啟Taper， 並以每月150億美元（100億美元國債， 50億美元MBS）的速度削減資產購買，整個過程將於2022年7月結束，耗時8個月。

中金又指，鮑威爾在講話中對加息的態度沒有之前鴿派，令人有些意外，只是對市場來說，這次的點陣圖 也沒有顯得非常激進，認為其變化對資產價格的影響不會像6月那麼明顯。

工銀國際

工銀國際首席經濟學家程實及工銀國際資深經濟學家張弘頊表示，在假設的基準情景下，如果未來3個月美國就業市場可實現月平均65萬的新增就業人數，就業缺口修復至330萬上下水平，儲局將於12月正式開啓Taper。而按照FOMC的最新共識，Taper將於2022年年中結束。因此，該預計縮减資産購買的規模在每月150億美元。

該行預料，Taper的啓動將不會對市場産生過多的影響，因儲局對圍繞Taper的啓動計劃已經對市場進行了充分的溝通和前瞻指引，市場已提前反映在價格波動之中並被市場逐步消化。另外，Taper的啓動實質上並不會改變當前市場流動性的根本性狀况，當前市場流動性泛濫，導致市場利率持續低位，而超低利率和强監管的雙重影響反過來又促使流動性回流安全資産。

瑞銀

瑞銀財富管理表示，儲局提前而不是延後開始縮減購債規模，對於亞洲風險資產來說，預計不會像2013年一樣的劇烈反應。儘管儲局已就縮減購債進行充分溝通，但一旦在今年底或明年初真正開始縮減，美債收益率將趨於上行，到2022年中，10年期美債收益率可能達到2%。從歷史來看，美國實際利率走升非常有利於美元全面走強。

中泰國際

中泰指，儲在過去數月持續的引導市場對於Taper的預期，已經成功的讓投資者做好準備，因此美股市場也並未出現大幅波動。而隨著會後Taper不確定性進一步下降，風險情緒提升，美股或能夠延續上行趨勢，直到臨近正式宣布Taper時點，預計本次正式Taper時或能避免2013年末發生的「縮減恐慌」，而該因素短期對港股也能起到正面作用。

該行又指，11月開始Taper應該是比較確定的事，但目前也存在一些不可控因素或推遲Taper，其中最大的仍然是疫情的發展情況，其次就是下次會議前是否有超預期的大量資金來交易Taper這個事件，導致美聯儲被迫推遲。

摩通資產管理

鮑威爾明年中完成縮減買債的建議表明，今年11月將開始縮減，每月減少150億美元，符合該行預期。但他指，點陣圖只反映委員觀點，非聯儲局觀點，雖然點陣圖預計2023年及2024年各加息3次，但預測愈遙遠，投資者應愈謹慎。

信安資金管理（亞洲）

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，聯儲局表明政策方向為市場消除不明朗因素，參考2013年聯儲局落實縮表後，主要資產類別一年後累計都錄得正回報，環球股市曾出現短暫回吐，但一年後回報仍達約5%。陳曉蓉傾向認為，若經濟數據表現維持強勁，將支持聯儲局明年底前加息，並於2023及2024年各加息3次。

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