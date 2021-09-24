▲ 【初創企業】香港初創生態全球排31位 再跌兩位 多項評分只得1分

美國調查機構Startup Genome最新發布《2021年全球創業生態系統報告》（Global Startup Ecosystem Report 2021），香港創科排名再跌兩位至31位，而全球排名首五位繼續由中、英、美包辦，矽谷排名第一，其次是紐約和倫敦，並列第二，北京排名第四。波士頓排名第五。

報告分析全球超過140個主要城市的創新數據，該機構稱，全球前七大創業生態排名已連續三年保持不變，生態系統價值超過2.2萬億美元，較去年增加 5000億美元，其他地區生態系統價值總計為9420億美元。前30 名排名中，約50%來自北美；亞洲則佔 27%；歐洲有 17%。

香港經濟成果、生態內部聯繫性及知識水平表現最差

深圳排行第19位，上升3位；而杭州排行25位，上升3位，但香港則跌2位至31位。

評分細項方面，最低1分，最高10分，香港在經濟成果（Performance）、生態內部聯繫性（Connectedness）、學術水平（Knowledge）均取得1分；資金（Funding）及人材（Talent）各取得2分；市場影響力（Market Reach）取得8分。報告解釋，更多香港創企出現在國際舞台，帶動市場影響力表現。

報告指出，去年出現新冠疫情後，全球風險投資金額曾一度回落，但其後各地政府推出支援政策及財政支持，意外帶動創新經濟產業。

南亞獨角獸在2025年總市值將超過1萬億美元

報告特別提到，全球風險投資正湧入南亞地區，2021 年上半年科技公司吸引了超過232 億美元的資金，按年增長 150%，報告估計，區內近50 家獨角獸目前的總估值超過 3000億美元，並繼續以 75% 至 200% 的複合年增長率增長。

報告估計，許多獨角獸計劃在未來兩到三年內上市，如果只有 70% 的公司成功上市，保守估計總市值可以輕鬆突破 6000億美元，加上另外100多家公司將很快成為獨角獸，相信2025 年，南亞獨角獸總市值將超過1萬億美元。

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編輯：李哲毅

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