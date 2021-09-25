英演員獲封皇家海軍榮譽中校 成現實版「007」

英國諜戰電影詹士邦系列電影膾炙人口，在過去15年5次擔演主角詹士邦而為人熟悉的英國演員丹尼爾，近日獲封為皇家海軍榮譽中校。英國海軍特意獲封丹尼爾與電影主角相同的榮譽軍階，以彰顯他對英軍的支持。

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最新一輯詹士邦（007）的電影《No Time To Die》（港譯： 《007：生死交戰》） 即將上映，52歲演員演員丹尼爾（Daniel Craig）將會是最後一次飾演主角詹士邦（James Bond），亦是他過去15年內，第5次扮演主角。

據悉最新一輯電影中，邀請到英國國防部及皇家海軍參加拍攝工作，其中皇家海軍自行研發的45型導彈驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）亦在電影出現，真實呈現英國海軍裝備。

此外，皇家空軍亦力撐電影拍攝，容許電影團隊親身了解軍隊內的重要資產及人員，更借出英國皇家空軍最大基地、布萊茲諾頓皇家空軍基地 （RAF Brize Norton）作拍攝之用，英國陸軍則提供「皇家近衛騎兵」（Household Cavalry）軍隊。

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英國第一海務大臣，海軍上將拉達金（Tony Radakin）表示，非常開心海軍迎來丹尼爾加入，而身為榮譽軍官的他將會身為大使，向世界各地傳播及宣揚皇家海軍，成為與民眾連結的橋樑。

丹尼爾過去15年以主演詹士邦一角成名，有見及此，海軍決定封他為皇家海軍榮譽中校，與電影主角的榮譽軍階相同。

《No Time To Die》預告片

責任編輯：郭麗明