【消費券優惠】黃埔天地再次推出優惠 加碼送高達30%現金券回贈

第二期消費券派發在即,各個商場都紛紛推出各種優惠，刺激消費，紅磡黃埔天地就將於10月舉行《消費券Extra 秋日賞》，不論你選擇使用哪一種電子消費方式領取消費券，你都合資格參與是次活動!

《消費券Extra 秋日賞》將於2021年10月1日至11月7日，逢週六、日及公眾假期舉行，顧客只要於黃埔天地指定商舖，以支付寶香港 AlipayHK、八達通Octopus、微信支付香港WeChat Pay HK或拍住賞Tap & Go消費滿指定金額，憑最多兩張在不同商舖以上述電子貨幣的即日交易紀錄頁面，以及相對應商戶的同日機印發票，即可換領指定商戶組合現金券。

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消費滿300元或以上，即可獲50元零售、美容或服務商戶現金券。

消費滿600元或以上，即可獲 50元美食現金券、 50元零售、美容或服務商戶現金券及 50元雷霆保齡現金券。

消費滿1,000元或以上，即可獲100元美食現金券、100元珠寶首飾或美容商戶現金券 、50元零售或服務商戶現金券及50元雷霆保齡現金券。

所有回贈的現金券都不設最低消費,涵蓋美食、時裝、潮流飾物、珠寶首飾、美容、娛樂及服務等商戶。唯每日數量有限，換完即止。

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責任編輯：鍾倩婷