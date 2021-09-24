  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (五) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】荷里活廣場一連12個星期　豪派400萬優惠券

商業 17:45 2021/09/24

分享：

荷里活廣場將會於10月1日起推出「繽紛消費賞」活動。（荷里活廣場提供圖片）

第二期電子消費券將於10月1日發放，荷里活廣場將會於同日推出「繽紛消費賞」活動， 豪派總值超過400萬元優惠券。

【電子消費券】新城市廣場加碼迎第二期消費券　斥千萬推廣、購物回贈最高達2600元

活動在10月1日至12月27日期間舉行，逢星期五、六、日及公眾假期， 一連12星期共派出總值400萬優惠券。顧客憑即日電子貨幣消費滿1,200元 或VIC會員憑120 VIC積分即可換領總值200元優惠券，當中包括「HK$50 指定商戶購物優惠券」3張及「HK$50指定商戶美食優惠券」1張。

除此之外，VIC會員於11月1日至12月31日期間，於場內指定「食肆」/「服飾」/ 「美容」 / 「影音/家庭電器」 / 「工藝/家居佈置」之商戶，以電子貨幣消費並成功登記之有效發票，立即賺取2倍VIC會員積分。

除了獲享雙倍積分，所有於上述推廣期成功登記積分之有效發票將自動參加11至12月期間之「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額 (不少於30,000元) 之VIC會員，更有機會贏取價值高達5,000元的指定商戶現金券。

【疫市營商】PayMe今年首7個月P2M交易數目增一倍　3招成致勝關鍵（有片）

【疫市營商】實惠Pricerite Food拓線下銷售點　首間概念店登陸荃灣麗城薈

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【傳遞味道】日本研發味道重現技術　於飲食節目、商業廣告共享味道
今日
【傳遞味道】日本研發味道重現技術　於飲食節目、商業廣告共享味道
【疫市營商】PayMe今年首7個月P2M交易數目增一倍　3招成致勝關鍵（有片）
今日
【疫市營商】PayMe今年首7個月P2M交易數目增一倍　3招成致勝關鍵（有片）
【疫市營商】戶戶送調查：65%上班族稱同事聚餐可增進彼此關係　9成人冀獲每日膳食津貼
今日
【疫市營商】戶戶送調查：65%上班族稱同事聚餐可增進彼此關係　9成人冀獲每日膳食津貼
【咖啡商機】百勝中國夥意大利品牌Lavazza　目標2025年開設1000間咖啡店
今日
【咖啡商機】百勝中國夥意大利品牌Lavazza　目標2025年開設1000間咖啡店

你可能感興趣

【傳遞味道】日本研發味道重現技術　於飲食節目、商業廣告共享味道
今日 16:34
【傳遞味道】日本研發味道重現技術　於飲食節目、商業廣告共享味道
【疫市營商】PayMe今年首7個月P2M交易數目增一倍　3招成致勝關鍵（有片）
今日 12:43
【疫市營商】PayMe今年首7個月P2M交易數目增一倍　3招成致勝關鍵（有片）
【疫市營商】戶戶送調查：65%上班族稱同事聚餐可增進彼此關係　9成人冀獲每日膳食津貼
今日 13:30
【疫市營商】戶戶送調查：65%上班族稱同事聚餐可增進彼此關係　9成人冀獲每日膳食津貼
電子消費券 美食 時裝服飾 荷里活廣場 Plaza Hollywood 美容

下一篇文章

【疫市營商】實惠Pricerite Food拓線下銷售點　首間概念店登陸荃灣麗城薈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【植物肉商機】港人最愛素肉排素香腸　非茹素者亦有素食習慣　
【植物肉商機】港人最愛素肉排素香腸　非茹素者亦有素食習慣　
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【中小企營商】中小企生意受挫　短期內難以回復疫前水平
【中小企營商】中小企生意受挫　短期內難以回復疫前水平
【電子消費券】新城市廣場加碼迎第二期消費券　斥千萬推廣、購物回贈最高達2600元
【電子消費券】新城市廣場加碼迎第二期消費券　斥千萬推廣、購物回贈最高達2600元
【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕　擬大規模擴充　明年中香港開50間（多圖）
【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕　擬大規模擴充　明年中香港開50間（多圖）
【網絡熱話】台灣Mos Burger推新口味　被嘲似「阿婆假牙」（有圖）
【網絡熱話】台灣Mos Burger推新口味　被嘲似「阿婆假牙」（有圖）