【電子消費券】荷里活廣場一連12個星期　豪派400萬優惠券

▲ 荷里活廣場將會於10月1日起推出「繽紛消費賞」活動。（荷里活廣場提供圖片）

第二期電子消費券將於10月1日發放，荷里活廣場將會於同日推出「繽紛消費賞」活動， 豪派總值超過400萬元優惠券。

【電子消費券】新城市廣場加碼迎第二期消費券 斥千萬推廣、購物回贈最高達2600元

活動在10月1日至12月27日期間舉行，逢星期五、六、日及公眾假期， 一連12星期共派出總值400萬優惠券。顧客憑即日電子貨幣消費滿1,200元 或VIC會員憑120 VIC積分即可換領總值200元優惠券，當中包括「HK$50 指定商戶購物優惠券」3張及「HK$50指定商戶美食優惠券」1張。

除此之外，VIC會員於11月1日至12月31日期間，於場內指定「食肆」/「服飾」/ 「美容」 / 「影音/家庭電器」 / 「工藝/家居佈置」之商戶，以電子貨幣消費並成功登記之有效發票，立即賺取2倍VIC會員積分。

除了獲享雙倍積分，所有於上述推廣期成功登記積分之有效發票將自動參加11至12月期間之「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額 (不少於30,000元) 之VIC會員，更有機會贏取價值高達5,000元的指定商戶現金券。

【疫市營商】PayMe今年首7個月P2M交易數目增一倍 3招成致勝關鍵（有片）

【疫市營商】實惠Pricerite Food拓線下銷售點 首間概念店登陸荃灣麗城薈

責任編輯：葉泳珊