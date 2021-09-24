  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (五) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大摩指長汽股價調整後現吸引力　料股價有逾五成潛在升幅

股樓投資 17:22 2021/09/24

分享：

摩根士丹利發表研究報告，指與長城汽車(02333)旗下新能源車品牌「歐拉」管理層會面，公司對「歐拉」品牌潛力有信心，相信未來銷量和盈利均見改善。大摩看好長汽H股，認為股價調整後風險回報吸引，目標價45元，評級「增持」，意味睇好股價可升逾50%。

該行指出，長汽於9月首兩周來自東南亞的汽車芯片供應見明顯復甦，本月餘下時間趨勢料續良性；並料有助銷量自8月低位復甦。歐拉品牌定位獨特，在設計及功能，以至市場策略上，致力開拓女性用家市場。報告料「歐拉」品牌進一步高端化，有助品牌在新能源車市場上更突出，管理層預期「歐拉」明年銷售目標為30萬至50萬輛，而2025年為130萬輛。

 

【大行點睇】摩通料恒大年內仍有逾40億元利息需支付　料內房僅短暫反彈

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

 

 

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 周兆邦

長城汽車（02333） 港股

上一篇文章

【譚仔上市】譚仔國際最愛找星做宣傳 盤點16個合作過的藝人 邊個你至Like?

下一篇文章

【吉利手機】 吉利李書福進軍手機 將在武漢、上海等地設置辦公室
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓 4大上車妙計曝光
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽
【樓市故事】孝順女精選平價屋苑　325萬買401呎居屋贈媽媽