【大行點睇】大摩指長汽股價調整後現吸引力　料股價有逾五成潛在升幅

摩根士丹利發表研究報告，指與長城汽車(02333)旗下新能源車品牌「歐拉」管理層會面，公司對「歐拉」品牌潛力有信心，相信未來銷量和盈利均見改善。大摩看好長汽H股，認為股價調整後風險回報吸引，目標價45元，評級「增持」，意味睇好股價可升逾50%。

該行指出，長汽於9月首兩周來自東南亞的汽車芯片供應見明顯復甦，本月餘下時間趨勢料續良性；並料有助銷量自8月低位復甦。歐拉品牌定位獨特，在設計及功能，以至市場策略上，致力開拓女性用家市場。報告料「歐拉」品牌進一步高端化，有助品牌在新能源車市場上更突出，管理層預期「歐拉」明年銷售目標為30萬至50萬輛，而2025年為130萬輛。

【大行點睇】摩通料恒大年內仍有逾40億元利息需支付 料內房僅短暫反彈

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機