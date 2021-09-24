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【美股焦點】歐盟倡手機、平板統一使用USB-C　蘋果Lightning或成歷史

股市 17:14 2021/09/24

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【美股焦點】歐盟倡手機、平板統一使用USB-C　蘋果Lightning或成歷史

歐盟建議將手機及平板電腦等電子產品的充電介面，統一為USB-C，意味蘋果（美：AAPL）專屬的連接器Lightning將成為歷史。分析指，措施對蘋果的影響明顯最大，但料蘋果可能不會妥協使用USB-C規格，而是改用無線充電，實現iPhone「無孔化」設計。

歐盟執委會（European Commission）23日公布法律提案，所有智能手機、平板電腦、相機、耳機、藍牙喇叭和掌上型遊戲機，連接器規格必須統一使用USB-C。充電器亦將與電子設備分開銷售。 這項提案交由歐洲議會表決通過後，製造商將有兩年的時間進行調整，以符合新規定。

歐盟委員會解釋，這項建議不單止有利於環境，同時每年能為消費者節省約2.5億歐元，折合超過22億港元。有關議案要得到歐盟成員國及歐盟立法機關通過，假如獲得批准，各公司有兩年時間調整。

這項新規將對蘋果帶來巨大影響，目前iPhone仍使用Lightning進行充電和連接，iPad和MacBook則已陸續導入USB-C接口。

歐盟委員會特別強調不是針對蘋果，而是因為雖然進行了10年談判，但各公司未能達成共識，因此作出今次建議。蘋果發表聲明反對建議，表示公司擔心若只允許一種類型的充電器，反而會扼殺創新，而非鼓勵創新，損害歐洲及世界各地消費者的利益。

知名蘋果分析師郭明錤今年預測，如果蘋果決定移除Lightning，iPhone可能會直接採用支援MagSafe無線充電的無孔設計，而不是使用USB-C接口。

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 相機 歐洲 智能手機

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