【二手樓價】對樓市有信心　連價都不講　花676萬買開放式單位

雖然近期股市持續弱勢，二手交投轉慢，部分有意置業者都傾向審慎，多等一會，但有上車客見樓市升勢猛烈，故加快入市，更不與業主講價，直接入市。

利嘉閣鄭天樂說，荃灣柏傲灣2B座中高層D室，實用面積318平方呎，開放式間隔，向東北，外望開揚荃灣市景，近日獲外區上車客「零議價」以676萬元承接，屬市價成交，實用呎價約21,258元。鄭天樂續指，買家為外區上車客，鍾情屋苑旺中帶靜，因見樓市升勢猛烈，多月來比較不同地區屋苑後，最後決定在沒有議價的情況下購入上址。

據了解，原業主於2017年2月，以約464.4萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面賺約211.6萬元，物業期內升值約46%。談到近期市況，柏傲灣現時不少單位封盤觀望中，目前只約有10個開放式單位放售，低層單位叫價由670萬元起。

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