英國細天然氣供應商頻倒閉 政府拒資助巨頭接手

英國天然氣價格高企，多間小型供應商破產倒閉。英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆表示，拒絕向市面剩餘天然氣供應商提供資助，接收結業供應商客戶。關浩霆表示，若未來供應商因無利可圖拒絕接收客戶，英國政府會接管破產公司確保民眾獲能源供應。

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因應能源價格持續高企，英國已有7間供應商在約1個半月內宣告破產倒閉。外界預料直至明年春季前，將有數百萬戶家庭受影響，需被逼轉投其他供應商。但由於價格持續高企，供應商接手客戶變得無利可圖。情況引發外界憂慮，當市面剩餘大型供應商接收客戶數目達至臨界點後，或會開始拒絕接手新客戶。

英國能源供應商近日一直與關浩霆（Kwasi Kwarteng）開會商討，制定協助市場應對天然氣價格創記錄新高難關方案。有意見呼籲，政府應向市面剩餘大型供應商提供低息貸款，和企業共同承擔近期接手新增客戶風險。惟關浩霆向議員表示，明確拒絕向大型供應商提供任何形式的補助。

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關浩霆表示，若大型供應商開始拒絕接手破產對手公司客戶，政府將引用2011年訂立法例介入，設立「特別管理者」接管倒閉供應商，確保企業客戶繼續獲得能源，營運至公司情況改善、售出或客戶已轉投新供應商。

關浩霆強調，民眾冬季天然氣及電力供應會有所保障，但政府不會透過救助破產公司，或資助補貼大型企業來「獎勵失敗」（rewarding failure）。當局原則是保障客戶，尤其是弱勢客戶免受價格飆升影響，並從行業及市場中找出方法解決當前危機。

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責任編輯：李俊儀