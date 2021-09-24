  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (五) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國細天然氣供應商頻倒閉 政府拒資助巨頭接手

環球社會熱點 17:56 2021/09/24

分享：

英國天然氣價格高企，多間小型供應商破產倒閉。英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆表示，拒絕向市面剩餘天然氣供應商提供資助，接收結業供應商客戶。關浩霆表示，若未來供應商因無利可圖拒絕接收客戶，英國政府會接管破產公司確保民眾獲能源供應。

多重危機阻礙供應鏈 英國最缺咩商品? 【下一頁】

因應能源價格持續高企，英國已有7間供應商在約1個半月內宣告破產倒閉。外界預料直至明年春季前，將有數百萬戶家庭受影響，需被逼轉投其他供應商。但由於價格持續高企，供應商接手客戶變得無利可圖。情況引發外界憂慮，當市面剩餘大型供應商接收客戶數目達至臨界點後，或會開始拒絕接手新客戶。

英國能源供應商近日一直與關浩霆（Kwasi Kwarteng）開會商討，制定協助市場應對天然氣價格創記錄新高難關方案。有意見呼籲，政府應向市面剩餘大型供應商提供低息貸款，和企業共同承擔近期接手新增客戶風險。惟關浩霆向議員表示，明確拒絕向大型供應商提供任何形式的補助。

天然氣價或持續高企 英國為最壞打算作準備 【下一頁】

關浩霆表示，若大型供應商開始拒絕接手破產對手公司客戶，政府將引用2011年訂立法例介入，設立「特別管理者」接管倒閉供應商，確保企業客戶繼續獲得能源，營運至公司情況改善、售出或客戶已轉投新供應商。

關浩霆強調，民眾冬季天然氣及電力供應會有所保障，但政府不會透過救助破產公司，或資助補貼大型企業來「獎勵失敗」（rewarding failure）。當局原則是保障客戶，尤其是弱勢客戶免受價格飆升影響，並從行業及市場中找出方法解決當前危機。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

多重危機阻礙供應鏈 英國最缺咩商品?
今日
多重危機阻礙供應鏈 英國最缺咩商品?
英國女教師東倫敦公園遇害 疑遭隨機襲擊
今日
英國女教師東倫敦公園遇害 疑遭隨機襲擊
天然氣價或持續高企 英國為最壞打算作準備
今日
天然氣價或持續高企 英國為最壞打算作準備
互聯網推廣慈善及反種族歧視 英國球星成GCSE多媒體課程
2021/09/23
互聯網推廣慈善及反種族歧視 英國球星成GCSE多媒體課程
【BNO移民英國】近半僱員寧願在家工作 或創39億經濟效益
2021/09/22
【BNO移民英國】近半僱員寧願在家工作 或創39億經濟效益

你可能感興趣

多重危機阻礙供應鏈 英國最缺咩商品?
今日 13:47
多重危機阻礙供應鏈 英國最缺咩商品?
英國女教師東倫敦公園遇害 疑遭隨機襲擊
今日 10:58
英國女教師東倫敦公園遇害 疑遭隨機襲擊
天然氣價或持續高企 英國為最壞打算作準備
今日 08:35
天然氣價或持續高企 英國為最壞打算作準備
能源供應 天然氣 英國 補貼 電力

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間18:00）

下一篇文章

哈里梅根合體訪紐約 愛女出世後首次共同活動（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】再增1457宗確診 創單日新高
【新加坡疫情】再增1457宗確診 創單日新高
【新冠疫苗】英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離
【新冠疫苗】英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離
【新加坡疫情】確診人數創新高 單日逾1500人
【新加坡疫情】確診人數創新高 單日逾1500人
新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間17:00）
澳洲預計聖誕重開邊境 民眾可自由出境旅遊
澳洲預計聖誕重開邊境 民眾可自由出境旅遊
阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒
阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒