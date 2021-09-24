【Emoji】Uber Eats可用Emoji搜尋食物　香港都有份？

疫情下，不少人都會使用外賣平台叫外賣，外賣平台市場競爭更加激烈。為了吸引更多客戶使用，Uber Eats最近就新增兩款新功能，包括：可使用Emoji來搜尋食物以及外帶自取地圖。

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Uber Eats近日為了助身處異地的用家不懂當地語言時，可以更輕易找到相應的餐廳資料，增設全新服務。用家現時除了可在搜尋欄中輸入文字外，也可使用新設的Emoji搜尋食物功能。當輸入食物Emoji後，Uber Eats就會顯示一些相應的餐廳資料出來。例如只要在搜尋欄中輸入「漢堡包」和「Pizza」等的Emoji，就能找到相關的餐廳資料。

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另外，Uber Eats也加入外帶自取地圖功能。Uber Eats會根據用戶的地理位置，提供相應的餐廳資料，例如距離、步行距離和評分等資料。值得一提的是，是次更新雖然只在美國地區公布，但香港Uber Eats用戶亦能使用此功能，不過目前只限網頁版。

責任編輯：何子澄