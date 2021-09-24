  • 30°C
香港時間 : 2021924日 (五) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Emoji】Uber Eats可用Emoji搜尋食物　香港都有份？

科技 18:05 2021/09/24

分享：

疫情下，不少人都會使用外賣平台叫外賣，外賣平台市場競爭更加激烈。為了吸引更多客戶使用，Uber Eats最近就新增兩款新功能，包括：可使用Emoji來搜尋食物以及外帶自取地圖。

【華為新機】華為Nova 9系列僅支援4G網絡　Pro版本支100W有線快充

Uber Eats近日為了助身處異地的用家不懂當地語言時，可以更輕易找到相應的餐廳資料，增設全新服務。用家現時除了可在搜尋欄中輸入文字外，也可使用新設的Emoji搜尋食物功能。當輸入食物Emoji後，Uber Eats就會顯示一些相應的餐廳資料出來。例如只要在搜尋欄中輸入「漢堡包」和「Pizza」等的Emoji，就能找到相關的餐廳資料。

    點擊圖片放大
    +2

歐盟正式提案統一使用USB-C充電接口　Apple恐受最大影響

【訴訟未完】蘋果禁Fortnite於App Store上架　EPIC Games CEO料訴訟將至少持續5年

另外，Uber Eats也加入外帶自取地圖功能。Uber Eats會根據用戶的地理位置，提供相應的餐廳資料，例如距離、步行距離和評分等資料。值得一提的是，是次更新雖然只在美國地區公布，但香港Uber Eats用戶亦能使用此功能，不過目前只限網頁版。

責任編輯：何子澄

相關文章

【機迷熱話】明早發布Switch冬季最新遊戲陣容　動物之森將有更新？（附直播連結）
2021/09/23
【機迷熱話】明早發布Switch冬季最新遊戲陣容　動物之森將有更新？（附直播連結）
【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
2021/09/23
【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　
2021/09/23
【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　
【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠
2021/09/23
【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠

你可能感興趣

【機迷熱話】明早發布Switch冬季最新遊戲陣容　動物之森將有更新？（附直播連結）
17:45 2021/09/23
【機迷熱話】明早發布Switch冬季最新遊戲陣容　動物之森將有更新？（附直播連結）
【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
16:30 2021/09/23
【零售科技】亞馬遜擬開實體百貨公司　設QR Code、觸控屏幕增購物體驗
【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　
15:15 2021/09/23
【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　
外賣速遞平台 Uber Eats Emoji Uber 餐廳 美國 漢堡

上一篇文章

【iPhone 13】各大電訊商推iPhone 13系列上台計劃吸客　一文看清優惠詳情

下一篇文章

【Google】Google TV應用擴展至全球14個國家地區　正式推出Android手機遙控功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Apple】iPhone 13後再有新產品？　傳蘋果10月發布新一代MacBook Pro
【Apple】iPhone 13後再有新產品？　傳蘋果10月發布新一代MacBook Pro
【iPhone 13】iPhone 13系列正式開賣！天峰藍Pro Max版本炒價最高賺$1400
【iPhone 13】iPhone 13系列正式開賣！天峰藍Pro Max版本炒價最高賺$1400
【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩　攝力大增拍出電影感（有片+多圖）
【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩　攝力大增拍出電影感（有片+多圖）
【蘋果iPad】蘋果新iPad、iPad mini周五開賣　實試Touch ID、Center Stage功能
【蘋果iPad】蘋果新iPad、iPad mini周五開賣　實試Touch ID、Center Stage功能
【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽
【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽
【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　
【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　