【吉利手機】 吉利李書福進軍手機 將在武漢、上海等地設置辦公室

正當小米集團（01810）步入造車之際，吉利汽車（00175）大股東李書福開始造手機。據內媒報導指，吉利控股集團董事長李書福表示，吉利製造手機項目已開始在業內尋覓人才，將會在湖北武漢、上海等多地，乃至海外設置辦公地點，進展十分迅速。吉利方面相關人士表示，有待更多消息發布。

【大行點睇】 美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

據內媒指，動心思造手機的汽車企業，不止李書福一人，行業認為整合供應鏈，造手機利潤率更高，並認為造手機可以打造自己的生態鏈。

同場加映: 【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧