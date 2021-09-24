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【異動股】傳核心藥物臨床三期結果不理想　開拓藥業一度暴跌近40%

股樓投資 16:43 2021/09/24

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開拓藥業（09939）今日一度跳水暴跌近40%，股價創今年4月以來新低，收市仍跌逾25%。

有消息指，早前開拓藥業的新冠特效藥普克魯胺在美國、南美洲(含巴西)、歐盟、亞洲等國家和地區進行新冠治療的三項全球多中心III期臨牀試驗。開拓藥業曾在今年3月披露一項巴西臨牀試驗結果顯示，普克魯胺能將重症新冠患者的死亡風險降低92%。開拓藥業的股價也一度因「新冠特效藥普克魯胺」從3月初的17港元暴漲至7月份最高時的86港元。內媒引述消息指，開拓藥業今日股價跳水，有可能是普克魯胺的3期臨牀試驗結果不理想。

實際上，開拓藥業關於普克魯胺的信息披露此前曾遭到過質疑。有專家曾表示，藥物從機制上看，普克魯胺與治療新冠病毒幾乎沒有關聯。

另外，開拓藥業9月初曾遭珠海格力集團有限公司在場外以每股均價78.00元減持500萬股，涉資約3.9億元。

 

 

【大行點睇】摩通料恒大年內仍有逾40億元利息需支付　料內房僅短暫反彈

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撰文 : 周兆邦

開拓藥業－B（09939） 港股

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