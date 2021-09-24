【異動股】傳核心藥物臨床三期結果不理想　開拓藥業一度暴跌近40%

開拓藥業（09939）今日一度跳水暴跌近40%，股價創今年4月以來新低，收市仍跌逾25%。

有消息指，早前開拓藥業的新冠特效藥普克魯胺在美國、南美洲(含巴西)、歐盟、亞洲等國家和地區進行新冠治療的三項全球多中心III期臨牀試驗。開拓藥業曾在今年3月披露一項巴西臨牀試驗結果顯示，普克魯胺能將重症新冠患者的死亡風險降低92%。開拓藥業的股價也一度因「新冠特效藥普克魯胺」從3月初的17港元暴漲至7月份最高時的86港元。內媒引述消息指，開拓藥業今日股價跳水，有可能是普克魯胺的3期臨牀試驗結果不理想。

實際上，開拓藥業關於普克魯胺的信息披露此前曾遭到過質疑。有專家曾表示，藥物從機制上看，普克魯胺與治療新冠病毒幾乎沒有關聯。

另外，開拓藥業9月初曾遭珠海格力集團有限公司在場外以每股均價78.00元減持500萬股，涉資約3.9億元。

【大行點睇】摩通料恒大年內仍有逾40億元利息需支付 料內房僅短暫反彈

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機