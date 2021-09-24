哈里梅根合體訪紐約 愛女出世後首次共同活動（多圖）

英國哈里王子與夫人梅根於6月在美國加州迎來愛女莉莉貝特後，一直未有公開露面。事隔3個多月後，哈里與梅根終於一同在紐約現身，二人將於本周末出席活動，呼籲各國領導人公平分配新冠疫苗。哈里與梅根逗留紐約期間，更於當地市長及州長拍照留念。

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哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的女兒莉莉貝特（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）自6月出生後，梅根專心照顧女兒，二人一直未有公開露面。哈里與梅根周四（23日）於紐約現身，展開為期3日的紐約之旅，只見二人精神奕奕，梅根穿上深藍色大衣及長褲、與穿著相同色系西裝的哈里參觀當地多個景點。

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在訪問紐約期間，他們參觀在911襲擊中被摧毀的雙子塔遺址上建造的世貿中心一號大樓，更獲紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）及州長霍楚爾（Kathy Hochul）親自接見和介紹大樓事蹟，最後眾人在大樓觀景台合照留念，白思豪亦在Twitter發表帖文，表示榮幸與二人見面。

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梅根與哈根同時亦參觀與911恐襲事件相關的地點，包括911紀念廣場及911紀念博物館，期間更向粉絲揮手示意。很久沒到訪紐約的二人同時表示，能夠回到紐約感覺真好。他們將於周六（25日）參加音樂直播表演，到時估計會再次公開呼籲各國領導人，公平分配新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明

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