【MPF】積金局：MPF無持有恒大債券

▲ 今年MPF仍險升0.73%，人均賺約1800元。

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中國恒大 （03333） 未能如期支付美元債券到期利息，但香港打工仔暫且可以鬆一鬆享受周末假期，因積金局回應本報查詢指，根據受託人提供的資料，強積金（MPF）並未持有恒大債券。另一雙喜臨門的佳音是，據晨星統計，截至本周一（9月20日）為止，今年MPF整體回報仍險升0.73%；如以去年底人均帳戶逾25萬元計，業界由此推斷，打工仔平均仍賺約1,800元。

恒傑保險：亞洲股票可分注吸

展望第四季市況，專家指宜分散投資自保，但亞洲股票已呈抵買訊號，不妨分注低吸。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強今天表示，聯儲局的收水計劃，正是確認經濟復甦的一大訊號，但美國本身仍面對不少不確定因素，例如債務上限議題、新冠疫情和高通脹風險，加上近日美股屢創新高，高追美股的風險實在不容忽視。

鍾建強又說，反觀內地情況，恒大危機有望逐步化解，但其構成系統性風險的機會似乎仍升温。尚幸，內需將是未來其中一個重要經濟引擎。

退稅「強積金自願性供款」懶人包【下一頁】

鍾建強補充，強積金作為長綫的退休投資工具，成員在考慮個人投資風險承受能力後，可採長遠投資策略。針對風險承受能力高的供款人，可考慮以成本平均法買入亞洲股票基金，因為亞洲股票基金也包括中港市場；而美國經濟復甦，對亞洲一定有得益，這正好分散地域風險。相反，保守族或較宜揀防守性產品，可考慮軟性保證基金，好處是進可攻，退可守。但切記要清楚箇中的保證條款，確保具體回報的附帶條款相對較少，例如毋須綁定至轉職或退休等。然而，臨近退休的長者，就適宜考慮有回報保證的硬性保證基金，通常保證的息率較高，博除笨有精。

此外，單以9月份計，晨星指MPF平均回報已見紅，下跌2.16%。如再按另一MPF專家「積金評級公司」今天指，截至8月底人均帳戶累計逾26.4萬元，即人均MPF惨輸逾5,100元，較財爺向市民派發5,000元的消費券多，負財富效應殺埋身。

另一方面，一眾MPF計劃中，積金評級指宏利環球精選MPF計劃最多冠軍基金，如歐美股票今年勁彈逾一成。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源