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【傳遞味道】日本研發味道重現技術　於飲食節目、商業廣告共享味道

商業 16:34 2021/09/24

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日本有大學研究出把味道重現的技術，以後熱門餐廳研發經典食品，會否更方便？（資料圖片）

要準確傳遞及分享味道，一直被視為不可能任務。日本有大學研究出利用電子信號，把味道重現的技術，相信未來可有助應用於食品開發、保健品等商業範疇。

【咖啡商機】百勝中國夥意大利品牌Lavazza　目標2025年開設1000間咖啡店

據日經中文網報道，日本明治大學教授宮下芳明開發重現味道的技術。首先利用傳感器對食品或飲品進行分析，分成甜、酸、苦、鹹、鮮5味，將各種味道的強度轉換成電子信號。再以電子信號為基礎，將微弱的電流帶入棒狀儀器，用戶可再以該儀器放在舌頭上來感受味道。

可共享味道　加強電視節目、廣告體驗

這種技術對企業有甚麼幫助？可以如何在商業世界應用？報道指，食品企業在開發以「名店味道」為賣點的食品時，雖然能夠製造出相似的商品，但使用的食材、加熱方式等烹飪方法的細節之處，均有機會令味道改變。如果使用傳感器轉化的數值信息，則可以多次完美重現「那種味道」。

負責研究的宮下教授預測，「將來或會出現共享味道的交流平台和感受味道的廣告」。研發團隊目前正在開發能感受味道的顯示器；把連接顯示器的儀器放在舌頭上，就能瞬間感受到屏幕上顯示的食物味道，最早將於今年內發佈試製機。 如果把儀器內置於電視，甚至可以一邊觀看飲食節目，一邊品嚐節目內所呈現的味道。試製機發佈後，將會探索與企業的合作方式，目標是在2030年前後可達至商業化應用。

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除了大學科研外，麒麟控股亦研發出可調節食物鹹度的筷子等餐具，利用從手握部位和舌頭接觸部分產生的電流，從而可類似調節味道的濃淡。該企希望在數年內把此餐具推出市場，包括應用於日常的減鹽生活，保持健康及節制飲食等。麒麟計劃到了2027年，健康食品等健康科學業務的銷售額可增加到2020年的2倍以上，達到2000億日圓（約140億港元）左右。

把味道變成數值的技術，早於1989年已有全球首款「味覺傳感器」。該儀器透過模仿人類舌頭的味覺細胞來檢測化學物質，並讀取所產生的電壓變化，將味道轉化為數值。日本航空（JAL）以這種傳感器，開發機艙內提供的咖啡，藉此製作出了味道更穩定的咖啡。

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責任編輯：葉泳珊

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