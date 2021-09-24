【疫市營商】實惠Pricerite Food拓線下銷售點　首間概念店登陸荃灣麗城薈

▲ Pricerite Food將開拓線下銷售點，首間Pricerite Food概念店現已登陸荃灣麗城薈。

實惠Pricerite Food自推出以來一直以線上銷售為主打。為提升顧客的購物體驗，方便顧客選購各類食材， Pricerite Food將開拓線下銷售點，以完善其「全渠道」的零售模式，而首間Pricerite Food概念店現已登陸荃灣麗城薈。

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全新的Pricerite Food荃灣麗城薈分店佔地近1,000呎，精選近800款特色食品、廚房用品及廚電。除了特設不同主題區域，齊集各亞洲地區的特色零食、飲品、食材與調味醬料， 此外，新店亦不忘向市民推廣本地的傳統味道，引入如悅和醬園、鑽石酒家、蔡瀾花花世界等鮮有在其他連鎖超市買到的品牌。

實惠集團行政總裁梁兆邦表示，實惠致力發展O2O，以提升顧客的消費體驗。是次Pricerite Food開設首間實體概念店，以「全渠道」模式進一步為顧客提供優質食品及食材，以及推動「網購自提」服務，期望透過便捷的服務，為顧客締造「漫活人生」。

為迎合消費者的購物習慣與需要，Pricerite Food將網店與實體店兩者結合，於門市特設「實易取」自取點，顧客於手機APP或網店下單後可選擇於分店取貨，提升提貨的靈活性。品牌亦同時夥拍第三方智能物流平台ZEEK，提供「實快送」特快送貨服務，落單後最快4小時極速送到家門。而新店內亦特設自助付款機，接受多款不同的電子支付方式，只需簡單的操作即可自行結帳，大大縮短輪候時間。

▲ 新店內亦特設自助付款機，接受多款不同的電子支付方式，

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責任編輯：蘇穎琪

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